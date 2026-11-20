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Jose Mourinho memberi peringatan tegas kepada Vinicius Jr dan seluruh skuad Real Madrid: reputasi tidak berarti apa-apa di Bernabeu. Menjelang jadwal musim dingin yang berat, pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa tempat di tim utama harus diraih lewat latihan, bukan diberikan berdasarkan status.

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Mourinho fokus pada masa depan

Pelatih Madrid itu menepis kekhawatiran mengenai awal musim Vinicius yang sulit dan mengalihkan perhatian ke jadwal musim dingin yang padat. Setelah pemain asal Brasil tersebut mengakui kurangnya persiapan seusai Piala Dunia, Mourinho memilih untuk tidak lagi berkutat pada kesulitan sebelumnya. Dengan Copa del Rey dan Supercopa di depan mata, ia meyakini pekan-pekan mendatang menjadi peluang besar bagi sang pemain sayap untuk kembali ke performa terbaiknya.

Pelatih asal Portugal itu jelas menginginkan respons dari pemain andalannya, yang belakangan harus menyaksikan pertandingan dari pinggir lapangan sementara Diomande tampil mengesankan sebagai penggantinya. "Musim panas sudah berlalu, sekarang musim dingin. Yang menjadi perhatian kami adalah saat ini. Yang penting adalah bagaimana dia mempersiapkan diri untuk periode krusial ini. Copa del Rey juga segera tiba, setelah itu ada Supercopa, kami berharap menjalani dua pertandingan, pertandingan pada Februari bertambah... kami mengharapkan Vinicius tampil bagus," kata Mourinho, seperti dikutip Sport.

Dari "masalah besar" hingga membungkam para peragu

Mourinho menyoroti betapa mudahnya perbincangan seputar rumor sepakbola berubah, sekaligus memberikan dukungan penuh kepada Vinicius setelah penyerang itu mencetak gol saat menghadapi Singapura dan Jepang. Hanya beberapa pekan setelah secara mengejutkan dicap sebagai "masalah besar" bagi Madrid, pemain asal Brasil itu dengan cepat membungkam para pengkritiknya dan mengubah narasi media. Namun, bagi Mourinho, perbincangan di luar tim sejak awal tidak relevan.

"Beberapa pekan lalu, orang-orang membicarakan Vinicius sebagai masalah besar Madrid. Sekarang, setelah dia mencetak gol melawan Singapura dan Jepang, kita sudah membicarakan hal lain. Mengenai Vinicius, saya mengatakan hal yang sama seperti empat atau lima pekan lalu. Dia pemain luar biasa, kami menyayanginya, kami membutuhkannya."

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Tak ada tempat bagi ego di Bernabeu

Mourinho bersikap tegas ketika ditanya apakah Vinicius Jr akan menjadi starter atau pemain pengganti dalam beberapa pekan mendatang. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menetapkan standar bagi seluruh anggota skuad, sekaligus menegaskan kembali pendekatannya yang mengutamakan kelayakan pemain. "Menjadi starter, berada di bangku cadangan, di tribune... itu tidak penting. Di sini kami tidak punya pemain dengan hak istimewa, tidak ada pemain yang harus bermain karena sudah ditetapkan. Ada sekelompok pemain yang bermain untuk Real Madrid. Real Madrid harus memiliki skuad yang kuat dan banyak pemain bagus," tegas mantan pelatih Chelsea itu.

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Rencana Mourinho untuk musim ini mencakup rotasi skuad yang luas. Ia memperingatkan bahwa sejumlah nama besar bahkan mungkin tidak masuk skuad pertandingan. Ia menyebut akan segera memiliki lebih dari 23 pemain yang bugar, sehingga keputusan sulit tak terelakkan. "Saya menginginkan pemain yang memberi saya pilihan agar kami bisa menjalani musim yang hebat. Saya menginginkan lebih dari sebelas pemain yang bisa saya andalkan," tambahnya.

Menengok masa lalu dan masa kini

Di tengah periode keduanya di Madrid, Mourinho menolak membandingkan skuadnya saat ini dengan kelompok pemain legendaris pada 2010. Ia mengenang bahwa pada periode pertamanya, kelompok pemain tersebut mengorbankan segalanya demi meraih kemenangan, meski ia mengakui hubungan mereka berubah pada musim terakhirnya.

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"Perasaan saya saat itu adalah pekerjaan telah selesai dan bagi klub, akan lebih baik untuk memulai babak baru bersama sosok dengan profil berbeda dari saya. Mereka tidak mungkin memilih pengganti saya yang lebih baik (Ancelotti)," ujarnya.