TONTON: Jose Mourinho POLAH Lagi! Ejek Monza "Cengeng", Bos AS Roma Dikartu Merah

Jose Mourinho dikartu merah saat AS Roma bentrok melawan Monza, menghina bench mereka dengan gestur "cengeng".

AS Roma bekuk Monza 1-0

El Shaarawy cetak gol menit akhir

Mourinho dikartu merah buntut reaksi gol tersebut

APA YANG TERJADI?

Jose Mourinho dihukum kartu merah langsung pada injury time laga AS Roma versus Monza. The Special One terlihat meledek staf Monza dengan gestur "cengeng" setelah Stephan El Shaarawy mencetak gol semata wayang di menit 90. Gol tersebut disambut raungan Stadio Olimpico dan mengirimkan Giallorossi mendaki ke peringkat enam Serie A.

SITUASINYA:

Mourinho menyalahkan bench Monza saat ditanya soal kartu merahnya. Ia menuduh tim tamu berusaha memengaruhi keputusan wasit sepanjang pertandingan.

Bicara kepada Sky Italia, pelatih AS Roma itu berkata: "Kenapa saya diusir keluar lapangan? Enggak tahu. Saya melakukan dua gestur ke arah bench lawan, tetapi saya tak menggunakan kata-kata yang menyinggung. Tahun lalu kami memainkan pertandingan yang apik di Monza dan, pasca-laga, bagus tetapi tetap saja orang-orang tak berpengalaman menghina kami."

"Hari ini, satu-satunya bench yang menekan wasit adalah bench mereka. Saya tak mengkritik itu, saya mengkritik fakta bahwa kata-kata umpatan digunakan setelah pertandingan. [Sementara] ucapan saya ke mereka cuma: 'Tim bagus dan pelatih yang hebat'."

APA SELANJUTNYA UNTUK ROMA?

Mourinho kini tidak akan bisa menemani Roma saat mereka berjumpa dengan bekas tim asuhannya, Inter Milan, pada ajang Serie A. Laga tersebut digelar di San Siro pada Senin (30/10) tengah malam WIB.