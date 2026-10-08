José Mourinho dalam wawancara dengan Corriere dello Sport mengutarakan pandangannya mengenai sejumlah peristiwa di dunia sepakbola. Ia membahas pertemuan mendatangnya dengan mantan klub AS Roma, situasi hukum Manchester City, dan hubungannya dengan para wasit.

Ditanya soal kasus hukum Manchester City, Mourinho menanggapinya sambil tertawa dan dengan nada ironis untuk menekankan lambatnya proses tersebut. "Saya lebih memilih sedikit tertawa, karena saya pikir ini akan ada akhirnya."

"Tapi kami berdua," ujar Mourinho sambil menunjuk jurnalis Ivan Zazzaroni, "yang sudah berusia enam puluhan, harus cukup beruntung untuk masih ada ketika putusan final dijatuhkan. Sekarang akan ada putusan, lalu masih akan ada banding..."

Hubungannya yang sulit dengan dunia perwasitan disebut pria Portugal itu sebagai akibat dari nasib buruk karena periode-periode kepelatihannya di klub-klub yang ia tangani bertepatan dengan kasus-kasus yang mencurigakan dan/atau telah diputus bersalah.

Ia menjadi pelatih Chelsea, Manchester United, dan Tottenham Hotspur pada era ketika Manchester City melanggar 114 aturan keuangan. Setelah kepergiannya dari Fenerbahçe pada 2025, Ferhat Gündogdu, ketua Komisi Wasit Pusat (MHK), bersama enam pejabat tinggi lainnya ditangkap.

Antara 2010 dan 2013, Mourinho pernah menjadi pelatih Real Madrid. Antara 2001 dan 2018, Barcelona membayar sekitar 7,3 hingga 8,4 juta euro kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan ketua asosiasi wasit: Enrique Negreira.

Kasus Negreira lebih hangat dari sebelumnya. Sepekan lalu, Real Madrid menyerahkan laporan setebal 50.000 halaman kepada UEFA dan ingin sembilan gelar liga dicabut dari rival abadinya asal Catalunya itu. "Saya datang ke Real Madrid dan mengalami masa-masa penting Negreira," lanjut Mourinho.

"Tidak ada yang mengetahuinya, tetapi kami mengalaminya. Setelah itu saya pergi, dan sekarang hal itu sudah diketahui. Tapi di Turki, skandal besar itu... Situasi seperti ini lebih sering terjadi," kata Mourinho, yang musim panas lalu kembali ke Real Madrid. Klub itu memboyong The Special One dari Benfica.

Sebelumnya, Mourinho juga pernah bekerja di AS Roma, yang dibawanya menjuarai Conference League dengan mengalahkan Feyenoord. Pada 14 Oktober, Real Madrid akan bertandang ke Roma. "Pada hari saya tiba, ada ribuan orang siap menyambut saya, padahal saya belum melakukan apa pun."

"Saya tidak pantas mendapatkannya, tetapi inilah Roma." Di bawah Mourinho, Roma sangat dekat dengan trofi Eropa berikutnya. Namun, final Liga Europa pada 2023 kalah lewat adu penalti dari Sevilla. Roma dan Mourinho merasa sangat dirampok setelah pertandingan karena penalti akibat handball tidak diberikan.

Mourinho benar-benar mengamuk kepada wasit Anthony Taylor, yang sebelum keberangkatannya diintimidasi oleh fans Roma di bandara Budapest. "Tanggung jawab saya hanya terkait apa yang terjadi di lorong dengan wasit, bukan apa yang terjadi di bandara," ujarnya.

Bentrok Mourinho dengan Taylor memperburuk hubungannya dengan para pemilik Roma, yang memiliki perbedaan pendapat mendalam dengannya mengenai insiden tersebut. "Saya membayar harganya dengan hubungan saya dengan para pemilik, yang memiliki profil berbeda dari saya, dan pendekatan berbeda terhadap final itu," katanya.

"Final itu sudah selesai, kami pergi berlibur dan ketika saya kembali, saya sudah mati. Saya dihancurkan oleh UEFA, yang membuat saya membayar untuk sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab saya," demikian kata Mourinho.



