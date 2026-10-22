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vinicius juniorGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Jose Mourinho dan Kylian Mbappe bela Vinicius Jr usai disiuli penonton Real Madrid

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Jose Mourinho dan Kylian Mbappe secara terbuka memberikan dukungan kepada Vinicius Junior setelah penyerang asal Brasil itu disiuli suporter Real Madrid saat timnya meraih kemenangan di Liga Champions baru-baru ini. Vinicius kini belum mencetak gol dalam sembilan pertandingan dan menghadapi larangan bermain yang cukup lama di kompetisi domestik.

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Suporter Bernabeu cemooh Vinicius

Mourinho dan Mbappe secara terbuka membela Vinicius. Penyerang asal Brasil itu mendapat cemoohan yang terdengar jelas dari pendukung tuan rumah dalam kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Santiago Bernabeu. Vinicius diganti pada menit ke-70 dalam pertandingan Eropa tersebut setelah kembali gagal mencetak gol.

Sang penyerang tengah menjalani periode yang sangat sulit setelah gagal mencetak gol dalam sembilan penampilan terakhirnya untuk klub. Secara keseluruhan, pemain sayap itu baru mencatatkan satu gol dan tiga assist dalam 11 penampilan musim ini. Ia juga sedang menjalani awal dari skorsing empat pertandingan di Liga, yang menambah berat awal musimnya.

Mourinho puji disiplin taktik Vinicius

Mourinho mengakui betapa beratnya dicemooh oleh pendukung sendiri. Seperti dikutip ESPN, sang pelatih mengatakan: "Ketika Anda berada di lapangan dan dicemooh saat bermain tandang, itu sering kali menambah motivasi. Kalau terjadi di kandang, itu menyakitkan."

Meski Vinicius masih belum mencetak gol, pelatih Real Madrid itu tetap puas dengan kontribusi keseluruhan pemainnya saat menghadapi tim asal Jerman tersebut. Mourinho secara khusus menyoroti upaya bertahan dan kerja keras sang penyerang saat tidak menguasai bola.

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"Vini tampil bagus secara taktik," kata Mourinho. "Vini bertahan dengan sangat baik. Ia kemudian punya peluang mencetak gol yang luar biasa, tetapi kiper melakukan penyelamatan hebat."

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LEIPZIGGetty Images

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25 Okt 2026

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Mbappe yakin rekan setimnya bisa bangkit

Mbappe, yang meraih penghargaan pemain terbaik laga melawan Leipzig setelah mencatatkan satu gol dan satu assist, juga menyatakan dukungan kuatnya. Pemain tim nasional Prancis itu menegaskan bahwa rasa frustrasi Vinicius yang terlihat jelas berasal dari keinginannya yang besar untuk membantu tim meraih sukses.

"Dia baik-baik saja," kata Mbappe kepada wartawan seusai pertandingan. "Bagus kalau dia kesal karena itu berarti dia ingin memberikan banyak hal bagi tim dan para penggemar. Menurut saya, dia hanya perlu tetap tenang dan bangga pada dirinya sendiri. Pemain hebat harus selalu bangga pada dirinya dan membangun kepercayaan diri karena kualitasnya memang ada."

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Hanya jadi penonton di El Clasico

Vinicius kini harus absen cukup lama akibat skorsing yang tengah dijalaninya di kompetisi domestik. Pemain asal Brasil itu tidak bisa tampil dalam pertandingan-pertandingan liga Real Madrid selama dua pekan ke depan. Vinicius dipastikan hanya akan menjadi penonton ketika Real Madrid menghadapi Barcelona dalam El Clasico di Camp Nou pada Minggu ini. Selain itu, ia juga akan absen dalam pertandingan melawan Racing Santander dan Valencia.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo