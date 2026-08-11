Menurut informasi senada dari The Athletic dan AS, pelatih baru Los Blancos ingin mengandalkan permata Brasil itu pada musim depan. Karena itu, Endrick tidak akan meninggalkan Los Blancos lagi pada bursa transfer saat ini.





Mourinho disebut telah mengambil keputusan itu bersama para petinggi klub serta sang pemain sendiri. Dengan demikian, pemain berusia 20 tahun itu setidaknya akan bertahan hingga akhir paruh pertama musim, sebelum pada Januari nanti mereka kembali duduk bersama dan membahas langkah selanjutnya.

Hingga saat ini, sempat muncul spekulasi apakah Endrick, karena besarnya persaingan di lini serang Los Blancos yang dihuni Kylian Mbappe, Vinicius Junior dan kawan-kawan serta peluang yang terbilang kecil untuk mendapatkan menit bermain reguler, tidak akan kembali dipinjamkan ke klub lain.

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Bagaimana performa Endrick belakangan ini?

Pada paruh kedua musim lalu, pemain Brasil itu sempat berlabuh di klub divisi teratas Prancis, Olympique Lyon, tempat ia mendapat kesempatan bermain secara konsisten dan mampu meyakinkan lewat performa bagus. Dalam total 21 pertandingan, ia menyumbang delapan gol dan delapan assist. Penampilan kuat itu bahkan membawanya masuk ke skuad Piala Dunia Brasil.

Endrick juga sejauh ini mampu meyakinkan dalam persiapan musim berjalan. Dalam hasil imbang 2-2 pada laga uji coba melawan AC Florenz sekitar satu setengah pekan lalu, ia mencetak gol pembuka cepat untuk membawa Los Blancos unggul 1-0.

Kontrak Endrick di Real masih berlaku hingga 2030. Sejauh ini ia telah mencatatkan 40 penampilan kompetitif untuk klub Madrid tersebut, dengan torehan tujuh gol dan satu assist. Di Piala Dunia, yang berakhir bagi Brasil dengan kekalahan 1-2 dari Norwegia sudah pada babak 16 besar, pelatih timnas Carlo Ancelotti memainkannya dari bangku cadangan sebanyak empat kali. Endrick tidak berhasil mencetak gol.