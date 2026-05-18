José Mourinho akan kembali secara permanen ke Real Madrid setelah musim panas ini

José Mourinho menjadi pelatih baru Real Madrid, demikian dilaporkan Fabrizio Romano dengan kalimat khasnya, “here we go”. Pelatih asal Portugal itu akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama klub yang pernah membesarkannya.

Sabtu ini, Real Madrid akan memainkan pertandingan terakhir musim ini melawan Athletic Club. Setelah itu, manajer asal Portugal tersebut akan terbang ke Madrid untuk menandatangani kontraknya.

Real Madrid memulai musim ini dengan Xabi Alonso sebagai pelatih, tetapi ia dipecat pada bulan Januari. Álvaro Arbeloa mengambil alih sebagai pelatih sementara, tetapi akan digantikan setelah musim ini berakhir.

Mourinho juga pernah menjadi pelatih kepala di Real Madrid antara tahun 2010 dan 2013. Saat itu, ia memimpin klub tersebut dalam 178 pertandingan.

Selama periode tersebut, ia memenangkan satu gelar Piala Spanyol dan satu kali menjadi juara Spanyol. Kemudian, ia menjadi pelatih di klub-klub seperti Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Fenerbahçe, dan Benfica.











