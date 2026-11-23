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Jorthy Mokio menyampaikan kabar melalui Instagram. Gelandang Ajax asal Kongo itu mendapat tendangan keras dalam pertandingan melawan ADO Den Haag pada Minggu sore dan harus meninggalkan lapangan dengan tertatih-tatih. Namun, unggahannya tampaknya membuat para pendukung Ajax lega.

Menjelang akhir pertandingan yang sebelumnya berlangsung cukup tenang, pemain ADO Sekou Sylla tiba-tiba menendang keras gelandang Ajax tersebut.

Mokio harus mendapat perawatan setelah tindakan pemain ADO itu dan meninggalkan lapangan dengan bantuan. Pelatih Míchel Sánchez mengkhawatirkan kondisi anak asuhnya.

"Dia akan menjalani pemeriksaan hari ini (Minggu, red.). Saya belum bisa mengatakan banyak hal, tetapi kondisinya terlihat tidak baik," kata pelatih asal Spanyol itu dalam konferensi pers seusai pertandingan.

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Melalui Instagram, Mokio memberikan kabar awal mengenai cederanya. "𝖬𝗂𝗇𝗈𝗋 𝖲𝖾𝗍𝖻𝖺𝖼𝗄, ᴍᴀᴊᴏʀ ᴄᴏᴍᴇʙᴀᴄᴋ," tulis pemain muda itu di media sosialnya.

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Pesan Mokio itu berarti: "Kemunduran kecil, tetapi saya akan kembali lebih kuat." Belum jelas cedera apa yang dialami Mokio, tetapi kondisinya tampaknya tidak terlalu parah.

Sebelum cedera, Mokio sempat mencetak gol untuk Ajax pada Minggu. Ia menuntaskan umpan Davy Klaassen dengan tenang untuk membawa Ajax unggul 2-0.

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Kamis mendatang, Ajax akan menghadapi FC Thun di Johan Cruijff ArenA. Pada akhir pekan, laga De Klassieker di De Kuip menanti mereka.