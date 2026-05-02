Jorthy Mokio (Ajax) mendapat cap yang menyakitkan: 'Kamu dicap sebagai sesuatu yang sebenarnya bukan dirimu'

Jorthy Mokio baru-baru ini menandatangani kontrak jangka panjang di Johan Cruijff ArenA. Dengan demikian, ia akan tetap berseragam Ajax hingga pertengahan 2031. Dalam wawancara dengan De Telegraaf, remaja ini mengenang masa-masa yang penuh gejolak.

Mokio yang baru berusia delapan belas tahun ini telah memainkan lima puluh pertandingan resmi untuk Ajax. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak enam gol dan memberikan tiga assist.

Mokio senang dengan perpanjangan kontraknya. “Itu menunjukkan bahwa kepercayaan itu saling menguntungkan. Ajax percaya pada perkembangan saya, dan saya percaya pada rencana yang klub miliki untuk saya.”

Pemain asal Belgia ini ditanya apakah ia adalah pemimpin masa depan. “Itu yang saya harapkan. Kepemimpinan tidak datang dari kata-kata, tetapi dari perilaku. Tentu saja saya masih muda, jadi saya masih perlu menambah pengalaman. Namun, saya berusaha setiap hari untuk menjadi teladan dan terus berkembang, termasuk dalam hal kepemimpinan.”

Negosiasi antara Ajax dan Mokio berlangsung lama, sehingga ia mendapat cap ‘serakah’ dari para pendukung dan berbagai media. “Itu sulit. Kamu masih muda, bekerja keras, lalu dicap sebagai sesuatu yang bukan dirimu. Tapi aku cepat belajar untuk fokus pada orang-orang yang benar-benar mengenalku.”

“Kami ingin mengatur semuanya dengan baik. Untuk saya, untuk klub, dan untuk perkembangan saya. Itu adalah hal-hal yang ingin kamu tangani dengan hati-hati. Senang rasanya semuanya sudah diatur dengan baik,” kata talenta muda ini.

Mokio secara khusus mengucapkan terima kasih kepada direktur teknis Jordi Cruijff atas kepercayaannya. Rencananya, pemain kidal ini akan menjadi pemain andalan di Ajax dalam beberapa tahun ke depan.