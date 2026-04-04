Jorrel Hato membuka jalan bagi kemenangan telak Chelsea di perempat final Piala FA

Chelsea berhasil melaju ke semifinal Piala FA dengan sangat meyakinkan. The Blues menang telak 7-0 atas klub League One, Port Vale, di kandang sendiri, Stamford Bridge.

Meskipun menjadi favorit utama, Chelsea tidak membiarkan apapun pada kebetulan dan langsung menyerang. Gol pertama tercipta dari tendangan sudut pada menit kedua. Port Vale gagal mengantisipasi bola dengan baik, dan Jorrel Hato memanfaatkannya dengan tendangan keras: 1-0.

Di pertengahan babak pertama, João Pedro menggandakan skor berkat umpan dari Pedro Neto. Dan sebelum jeda, skor menjadi 3-0 akibat gol bunuh diri yang dilakukan oleh bek Port Vale yang sial, Jordan Lawrence-Gabriel.

Setelah hampir satu jam, Tosin Adarabioyo mencetak gol ke-4. Bek yang ikut naik ke depan itu menyundul bola dengan indah setelah menerima umpan silang terukur dari Malo Gusto.

Dua puluh menit menjelang akhir pertandingan, Estêvão melepaskan tendangan sudut ke tiang jauh, di mana Andrey Santos muncul dan mencetak gol ke-6 dengan sundulan keras.

Estêvão juga mencetak gol setelah memberikan assist, saat ia melepaskan diri tepat waktu dari belakang pertahanan dan menyelesaikan peluang dengan tenang. Alejandro Garnacho menentukan skor akhir menjadi 7-0 dari titik penalti.







