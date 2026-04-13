Joris Mathijsen tampaknya akan kembali ke Eredivisie sebagai direktur teknis

Joris Mathijsen merupakan kandidat utama untuk menjabat sebagai direktur teknis di Fortuna Sittard. Hal itu dilaporkan oleh Voetbal International pada hari Senin.

Pejabat berusia 46 tahun ini saat ini tidak terikat dengan klub mana pun setelah sebelumnya bekerja di Willem II dan ADO Den Haag.

Mathijsen, yang telah bermain dalam 84 pertandingan internasional bersama tim nasional Belanda, berpotensi menjadi pengganti Américo Branco.

Baru-baru ini, Mathijsen sempat dikaitkan dengan Vitesse, namun transfer tersebut gagal di menit-menit terakhir.

Pembicaraan antara mantan bek tersebut dan Fortuna dilaporkan sudah berada pada tahap lanjut.

Branco yang berusia 35 tahun pun hengkang, meskipun kontraknya masih berlaku, setelah tiga tahun bersama Fortuna Sittard.

Antara Branco dan dewan komisaris Fortuna terdapat 'perbedaan pandangan' mengenai kebijakan yang akan diterapkan.