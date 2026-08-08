Jorge Messi, ayah Lionel Messi, meninggal dunia pada usia 68 tahun

Jorge Messi meninggal dunia pada usia 68 tahun. Kabar itu dilaporkan sejumlah media Argentina. Ayah Lionel Messi itu sudah cukup lama berjuang dengan masalah kesehatan.

Pada Juni, Lionel Messi tampak sangat emosional setelah mencetak gol untuk Argentina melawan Aljazair di Piala Dunia. Seusai laga, ia menanggapi hal itu: "Mengapa saya menangis? Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Saya telah melalui beberapa hari yang sulit."

Hal itu memicu berbagai spekulasi. Sejumlah media melaporkan bahwa itu berkaitan dengan kondisi kesehatan ayahnya, tetapi soal apa yang sebenarnya terjadi, beredar berbagai laporan yang berbeda.

Karena itu, keluarga Messi saat itu memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan. "Keluarga Messi memberitahukan bahwa Jorge Messi saat ini tengah berjuang dengan masalah kesehatan. Saat ini ia berada di bawah pengawasan medis dan pemulihannya berjalan baik," bunyi awal pernyataan tersebut.

"Mengingat laporan, rumor, dan spekulasi yang telah beredar dalam beberapa jam terakhir, keluarga ingin menyampaikan keprihatinan mendalam atas kurangnya kepekaan, rasa hormat, dan diskresi yang ditunjukkan sejumlah pihak dalam menangani urusan keluarga yang sepenuhnya bersifat pribadi."

"Kami dengan tulus menghargai ungkapan kasih sayang, rasa hormat, dan kepedulian yang kami terima, serta meminta agar privasi, kerahasiaan, dan ruang pribadi Jorge - juga seluruh keluarganya - dihormati selama proses ini," demikian antara lain tertulis.

Pada akhir Juli, Lionel Messi juga melewatkan All-Star Game Major League Soccer (MLS), diduga untuk mengunjungi ayahnya. Beberapa hari kemudian, ia kembali bermain dalam laga MLS.