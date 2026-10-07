Jorge Jesus memberikan respons penuh makna terhadap pernyataan Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, mengaku belum “membaca” surat Cristiano Ronaldo, seperti yang ia katakan kepada para jurnalis di sekitar rumahnya pada Selasa malam larut.

Jesus telah ditunggu kawanan jurnalis saat tiba di rumahnya pada Selasa malam. Mereka meminta reaksinya atas pernyataan sangat panjang yang ditulis Ronaldo pada penghujung sore.

Pernyataan Ronaldo berbunyi: “Pelatih timnas meminta saya apakah saya ingin bermain melawan Norwegia. Itu di luar rencana pemulihan dan latihan saya, tetapi tentu saja saya mengatakan ya. Dia menjawab bahwa saya harus bersiap, karena saya akan bermain selama tiga puluh menit.” Ronaldo mulai melakukan pemanasan sejak turun minum, tetapi tidak dimasukkan. “Pelatih timnas telah mengingkari janjinya kepada saya.”

Setelah pertandingan, Ronaldo tidak berterima kasih kepada suporter tandang yang datang mendukung. “Itu adalah kesalahan saya dan seharusnya tidak terjadi. Saya meminta maaf kepada rakyat Portugal yang mendukung kami di sana dengan begitu besar.” Dua hari kemudian, menurutnya, terjadi pembicaraan dengan Jesus dan Simão Coutinho, direktur olahraga Al Nassr. Ronaldo menyatakan bahwa telah disepakati Jesus akan mengakui dalam konferensi persnya bahwa Ronaldo tidak pernah sendiri meminta menit bermain dan bahwa merupakan sebuah kesalahan membiarkannya melakukan pemanasan tanpa memainkannya.

Menurut Ronaldo, hal itu nyaris tidak terwujud. “Sikap itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pertemuan kami. Saya mendengar ungkapan-ungkapan dan agresivitas yang menurut saya tidak layak saya terima.” Bagi pemenang Ballon d'Or lima kali itu, batasnya sudah tercapai. “Itu adalah kedua kalinya dia mengingkari kata-kata yang telah diberikannya kepada saya.” Ronaldo kemudian mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan pemusatan latihan.





Atas keputusan itu, Ronaldo mengambil tanggung jawab sendiri. “Saya harus meminta maaf kepada rekan-rekan setim saya karena saya telah meninggalkan pemusatan latihan. Meski kepercayaan saya sepenuhnya hilang terhadap ucapan pelatih timnas, saya tetap tidak seharusnya melakukan itu.” Ia bahkan menilai federasi sepak bola Portugal harus menghukumnya. “Tidak boleh ada keadaan yang meringankan. Saya bukan sekadar pemain, saya adalah kapten dan justru itu merupakan keadaan yang memberatkan.”

Meski demikian, belum ada perpisahan definitif. Ronaldo berjanji bahwa nanti akan ada waktu untuk “satu atau beberapa pertandingan perpisahan”, tetapi untuk sementara ingin tetap berjuang untuk Portugal. “Jika saya dalam kondisi fisik yang baik, bermain di klub saya, dan semoga mencetak gol, maka setelah menjalani skorsing yang dijatuhkan kepada saya, saya akan tersedia untuk berjuang dan menang bagi tim nasional kami.” Ia menutup pernyataannya dengan kata-kata: “Ini, percayalah, adalah kebenaran yang paling murni.”

Jesus mengaku bahkan belum membaca pernyataan Ronaldo pada Selasa malam. “Saya berada di pertandingan Portugal U-21 (melawan Ceko, menang 2-0, red.). Saya tidak punya waktu untuk itu,” katanya. "Sekarang saya punya waktu untuk membaca pernyataan itu."