Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, mengaku "belum membaca" surat Cristiano Ronaldo, seperti yang ia sampaikan kepada para jurnalis di sekitar rumahnya pada Selasa malam larut.

Jesus sudah ditunggu segerombolan jurnalis saat tiba di rumahnya pada Selasa malam. Mereka memintanya memberikan respons atas pernyataan sangat panjang yang ditulis Ronaldo pada penghujung sore.

Pernyataan Ronaldo berbunyi: "Pelatih timnas bertanya apakah saya ingin bermain melawan Norwegia. Itu berada di luar rencana pemulihan dan latihan saya, tetapi tentu saja saya menjawab ya. Dia menjawab bahwa saya harus bersiap, karena saya akan bermain selama tiga puluh menit." Ronaldo mulai melakukan pemanasan sejak turun minum, tetapi tidak dimainkan. "Pelatih timnas telah mengingkari janjinya kepada saya."

Setelah pertandingan, Ronaldo tidak berterima kasih kepada para suporter yang ikut datang. "Itu kesalahan saya dan seharusnya tidak terjadi. Saya meminta maaf kepada rakyat Portugal yang mendukung kami dengan begitu besar di sana." Dua hari kemudian, menurutnya, ada pembicaraan dengan Jesus dan Simão Coutinho, direktur olahraga Al Nassr. Ronaldo menyatakan bahwa disepakati Jesus akan mengakui dalam konferensi persnya bahwa Ronaldo tidak pernah sendiri meminta menit bermain dan bahwa adalah sebuah kesalahan membiarkannya melakukan pemanasan tanpa memainkannya.

Namun, menurut Ronaldo, hal itu nyaris tidak terjadi. "Sikap itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pertemuan kami. Saya mendengar ungkapan-ungkapan dan agresivitas yang menurut saya tidak pantas saya terima." Bagi pemenang Ballon d'Or lima kali itu, batasnya sudah tercapai. "Itu kali kedua dia mengingkari kata-kata yang telah diberikannya kepada saya." Ronaldo kemudian mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan pemusatan latihan.





Atas keputusan itu, Ronaldo mengambil tanggung jawab sendiri. "Saya harus meminta maaf kepada rekan-rekan setim saya karena saya telah meninggalkan pemusatan latihan. Terlepas dari runtuhnya kepercayaan sepenuhnya terhadap kata-kata pelatih timnas, saya seharusnya tidak melakukan itu." Dia bahkan menilai federasi sepak bola Portugal harus menghukumnya. "Seharusnya tidak ada keadaan yang meringankan. Saya bukan sekadar pemain, saya adalah kapten dan justru itu merupakan keadaan yang memberatkan."

Meski demikian, belum ada perpisahan definitif. Ronaldo berjanji bahwa nanti akan ada waktu untuk "satu atau beberapa laga perpisahan", tetapi untuk saat ini ia ingin tetap berjuang untuk Portugal. "Jika saya secara fisik dalam kondisi baik, bermain di klub saya dan semoga mencetak gol, maka setelah menjalani skorsing yang dijatuhkan kepada saya, saya akan tersedia untuk berjuang dan menang bagi tim nasional kami." Ia menutup pernyataannya dengan kata-kata: "Ini, percayalah kepada saya, adalah kebenaran yang paling murni."

Jesus mengaku pada Selasa malam bahkan belum membaca pernyataan Ronaldo. "Saya berada di pertandingan Portugal U-21 (melawan Ceko, menang 2-0, red.). Saya tidak punya waktu untuk itu," katanya.