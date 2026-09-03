Jordi Cruijff dalam wawancara dengan Ajax TV meninjau kembali periode transfer. Direktur teknik klub Amsterdam itu mendatangkan dua penyerang ke Amsterdam, yakni Marcos Leonardo dan Tolu Arokodare, tetapi dari dua nama tersebut Leonardo masih belum mampu memberi kesan. Namun, Cruijff sama sekali tidak khawatir.

Sementara Tolu (25) dipinjam dari Wolverhampton Wanderers dengan opsi pembelian, Ajax membayar hampir dua puluh juta euro kepada Al-Hilal untuk Leonardo (23). Nama terakhir sejauh ini sudah mencetak dua gol, tetapi justru lebih menonjol karena (banyaknya) peluang yang gagal ia manfaatkan. Tolu mencetak empat gol dan menyumbang dua assist, meski ia baru dalam dua pertandingan terakhir lebih dipilih ketimbang Leonardo.

"Tugas seorang dirtek adalah mencoba menciptakan skuad di mana pelatih memiliki semua senjata untuk semua pertandingan, karena setiap pertandingan adalah pertarungan yang berbeda," jawab Cruijff saat ditanya mengapa ia memilih Tolu dan Leonardo. "Jadi, pada dasarnya Anda harus memiliki semua tipe pemain. Juga untuk penyerang, Anda harus punya satu yang kuat di udara dan satu lagi yang bisa lepas sepuluh meter dan melepaskan tembakan dengan cepat."

"Untuk penyerang, saya rasa sangat penting bahwa mereka selalu berada di posisi yang tepat, karena dengan begitu Anda justru punya peluang lebih besar untuk mencetak gol. Semua orang boleh saja sedikit mengeluh, seperti: 'ya, dia menyia-nyiakan banyak peluang!'," kata Cruijff, merujuk pada Leonardo, "tetapi dia selalu berada di posisi yang tepat. Kalau tidak, dia tidak akan mendapat peluang-peluang itu."

"Kalau seseorang tidak pernah menyia-nyiakan peluang, itu berarti dia tidak berada di posisi yang tepat. Jadi saya lebih suka pemain selalu berada di posisi yang tepat, dan sekarang memang belum masuk, tetapi sebentar lagi akan masuk. Bagi saya, mereka adalah dua pemain yang memberi jaminan tertentu untuk gol di kompetisi ini. Anda bisa langsung merasakannya."

"Terkadang Anda memang harus memberi waktu kepada pemain, terutama jika mereka masih muda, tetapi kalau melihat kedua pemain itu, mereka memang mencatatkan statistik yang bagus dalam karier mereka," kata Cruijff. Besar kemungkinan pelatih Míchel Sánchez pada Sabtu malam kembali memilih Tolu dalam laga besar melawan juara bertahan PSV.

Don-Angelo Konadu pergi dengan status pinjaman ke Lommel SK karena minimnya prospek, dan klub itu juga mengamankan opsi pembelian. Kasper Dolberg sempat tampak akan hengkang pada hari terakhir bursa transfer ke FC Midtjylland, yang sedang mencari pengganti untuk Franculino Djú yang dijual ke Trabzonspor. Namun, kesepakatan tak pernah tercapai dan karena itu striker asal Denmark tersebut harus berjuang untuk tempatnya sebagai penyerang tengah.