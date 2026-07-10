Jordi Cruijff merobek kontraknya: Ajax secara resmi melepas pemain dengan gaji tertinggi

Ajax dan Branco van den Boomen telah mencapai kesepakatan mengenai pemutusan kontrak kerjanya. Hal ini dikonfirmasi oleh klub asal Amsterdam tersebut pada Jumat pagi melalui siaran pers resmi.

Kontrak Van den Boomen yang berusia 30 tahun tersebut sebenarnya masih berlaku hingga pertengahan 2027. Dengan pemutusan kontrak ini, Ajax memberinya kesempatan untuk pindah secara permanen ke Angers SCO.

Dua minggu lalu sudah jelas bahwa Van den Boomen tidak perlu hadir dalam sesi latihan pertama Ajax.

Saat itu, transfernya ke Angers sudah berada di tahap akhir. Gelandang berpengalaman ini akan segera kembali ke klub tempat ia pernah bermain sebagai pemain pinjaman pada paruh kedua musim 2025/26.

Ajax tidak menerima biaya transfer untuk Van den Boomen, yang menurut Transfermarkt masih bernilai 2,5 juta euro. Juara terbanyak Belanda ini diperkirakan akan bekerja sama dengan baik untuk memberikan ruang dalam struktur gaji.

Van den Boomen menandatangani kontrak jangka panjang pada tahun 2023 dan menerima gaji yang sangat besar serta bonus penandatanganan yang lumayan dari direktur teknis saat itu, Sven Mislintat, di Johan Cruijff ArenA.

Setelah tiga tahun, Van den Boomen mencatatkan 56 pertandingan untuk tim utama Ajax, di mana ia mencetak lima gol dan memberikan dua assist.