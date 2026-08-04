Jordi Cruijff ingin secepat mungkin menjual enam pemain Ajax ini

Jordi Cruijff berharap masih bisa melepas setidaknya enam pemain Ajax. Voetbal International mengetahui secara pasti siapa saja yang masih boleh hengkang dari klub Amsterdam tersebut.

Cruijff sangat aktif di bursa transfer musim panas ini. Di antaranya Caio Henrique, Daley Blind, Marcos Leonardo, dan Julian Brandt didatangkan direktur teknik itu ke Johan Cruijff ArenA.

Namun, penjualan berjalan jauh kurang baik. Sejauh ini hanya Sean Steur dan Kian Fitz-Jim yang dijual. Keduanya masing-masing menghasilkan 27 juta dan 3 juta euro. Opsi pembelian Chuba Akpom dan Sivert Mannsverk diaktifkan, sehingga Ajax kembali mengantongi sebelas juta euro.

Namun, Cruijff berharap bisa menjual jauh lebih banyak lagi. Meski Eintracht Frankfurt tidak melanjutkan pendekatan untuk Anton Gaaei, Ajax berharap bisa menjualnya dengan harga bagus.

Kasper Dolberg, Owen Wijndal, Olivier Edvardsen, Josip Sutalo, dan Ko Itakura juga masih boleh meninggalkan Amsterdam musim panas ini. Untuk nama pertama, ada minat dari Jerman dan Denmark.

Menurut sumber-sumber Portugal, Sutalo diminati Benfica dan Itakura dikaitkan dengan kepulangan ke Borussia Mönchengladbach.



