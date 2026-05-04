Jordi Cruijff dan Ajax mendapat kabar buruk dalam pencarian pelatih baru

Marcelino akan meninggalkan Villarreal, demikian diumumkan klub Spanyol tersebut pada Senin sore melalui saluran resmi mereka. Pelatih tersebut berhasil memastikan tiket ke Liga Champions pada akhir pekan lalu.

Sabtu sore, The Yellow Submarine menang 5-1 atas Levante, sehingga kini mengokohkan posisi ketiga. Berkat kemenangan tersebut, klub ini tidak bisa lagi disalip oleh Real Betis yang berada di peringkat kelima.

Marcelino pernah menjadi pelatih Villarreal antara tahun 2013 dan 2016. Saat itu, ia berhasil membawa klub tersebut promosi ke level tertinggi di Spanyol.

Pada 2023, ia kembali dan berhasil membawa klub tersebut ke fase grup Liga Champions dalam dua musim terakhir. Kini, setelah 117 pertandingan, ia secara definitif mengucapkan selamat tinggal kepada klub.

Kepergian Marcelino mungkin menjadi kabar buruk bagi Ajax. Menurut Matteo Moretto dari Marca, Iñigo Perez adalah kandidat terkuat untuk menggantikannya.

Manajer Rayo Vallecano ini sebelumnya sempat menjadi incaran di Amsterdam dan kabarnya juga masuk dalam daftar calon direktur teknis baru, Jordi Cruijff.