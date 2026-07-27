Jordan Henderson berada di ambang transfer impian yang sensasional. Gelandang berusia 36 tahun itu, menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano, sedang melaju kencang menuju Chelsea, yang saat ini berada di posisi terdepan untuk merekrut pemain internasional Inggris tersebut dari Brentford.

Romano melaporkan bahwa Henderson bisa meninggalkan Brentford dengan status bebas transfer dan terbuka untuk pindah ke Stamford Bridge. Chelsea melihat gelandang berpengalaman itu sebagai tambahan menarik untuk musim baru dan saat ini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya.

Chelsea sedang mencari gelandang bertahan berpengalaman. Xabi Alonso mendesak kedatangan Granit Xhaka, tetapi Sunderland tidak melepas pemain Swiss itu. Menurut pakar bursa transfer Ben Jacobs, Henderson menjadi alternatif untuk Xhaka.

Ketertarikan ini cukup mencolok, mengingat Henderson baru bergabung dengan Brentford tahun lalu. Klub itu merekrut mantan kapten Liverpool tersebut secara bebas transfer setelah ia mengakhiri kontraknya di Ajax.

Henderson menandatangani kontrak berdurasi dua musim bersama Brentford dan didatangkan untuk memberi tambahan kepemimpinan serta pengalaman kepada skuad muda klub. Pada musim 2025/26, gelandang senior itu akhirnya mencatatkan 34 penampilan resmi, dengan 24 di antaranya sebagai starter, serta menyumbang satu gol dan tiga assist.

Pemain yang sudah 90 kali membela tim nasional itu secara mengejutkan masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia musim panas ini. Henderson hanya bermain enam menit di turnamen tersebut (melawan Panama) dan justru lebih banyak jadi sorotan karena mengalami cedera dengan cara yang kikuk di luar lapangan.

Gelandang itu patah pergelangan tangan setelah kemenangan di babak 16 besar melawan Meksiko, ketika ia tersandung papan reklame di tengah perayaan selepas laga dan harus menjalani operasi. Akibatnya, ia tidak bermain lagi sepanjang sisa turnamen, meski tetap menjadi bagian dari skuad. Inggris akhirnya finis di posisi ketiga di Piala Dunia.