John van den Brom menertawakan kepergian itu dan berbicara blak-blakan: "Saya senang dia pergi!"

John van den Brom punya satu masalah lebih sedikit saat menghadapi FK Qarabag dan ia senang soal itu. Menjelang duel play-off di UEFA Conference League, ia berbicara kepada ESPN tentang Abdellah Zoubir yang telah hengkang.

Milan van Dongen, mewakili ESPN bersama Karim El Ahmadi, membahas laga tersebut dan langsung menyinggung gelandang Prancis-Maroko itu. “Karim bilang Zoubir adalah pemain bagus, tapi dia memang sudah pergi.”

Van den Brom tak bisa menahan tawanya. “Itu memang benar, ya. Saya senang dia pergi,” kata pelatih FC Twente itu. “Minggu lalu dia masih bermain melawan Dinamo Kiev (2-0) dan setelah itu dia memutus kontraknya, tapi sekarang dia di mana? Sepertinya di suatu tempat di gurun.”

Mantan pemain Hibernian FC dan RC Lens itu sudah mengumumkan pada April bahwa ia akan meninggalkan Qarabag, tetapi setelah duel melawan Dinamo Kiev ia pindah ke Al-Shahania SC, yang akan membuatnya bermain di Stars League Qatar.

“Zoubir ingin pergi, tapi Anda senang dia boleh pergi,” canda Van Dongen, lalu pria 59 tahun asal Amersfoort itu mengakui bahwa pemain 34 tahun tersebut merupakan sosok penting bagi lawan asal Azerbaijan itu.

“Dia memang salah satu pemain terbaik mereka. Jadi selalu menyenangkan kalau dia tidak ikut bermain,” tegasnya. Meski Zoubir absen, Van den Brom tetap memperkirakan lawan yang tangguh. Menurut sang pelatih, Qarabag memiliki tim menyerang yang bagus dengan para pemain yang hampir semuanya ingin menguasai bola dan berani mengambil risiko dalam permainan itu.