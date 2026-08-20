John van den Brom kembali memilih Daan Rots di "posisi baru" di FC Twente

FC Twente akan menghadapi FK Qarabag pada Kamis malam dalam leg pertama play-off Conference League. John van den Brom kini telah mengumumkan susunan pemain De Tukkers.

Lars Unnerstall mempertahankan tempatnya di bawah mistar gawang untuk De Tukkers. Lini belakang FC Twente terdiri dari (dari kanan ke kiri) Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad, dan Aske Adelgaard.

Ramiz Zerrouki harus menjaga kontrol di lini tengah, dengan bantuan Daouda Weidmann di sisinya. Pemain Prancis itu menjalani awal musim yang kuat, dengan dua gol dan dua assist dalam empat pertandingan.

Marko Pjaca, Daan Rots, dan Sondre Ørjasæter menjadi pion yang didorong ke depan di lini tengah Twente, dengan Rots, yang aslinya seorang pemain sayap, kembali berperan sebagai 'nomor sepuluh'. Wout Weghorst akan bermain sebagai penyerang paling depan pada Kamis malam di De Grolsch Veste.

Susunan pemain FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst