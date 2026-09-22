Mike Verweij menilai John Heitinga seharusnya diberi waktu lebih lama di Ajax musim lalu, seperti disampaikan pengamat Ajax itu dalam Kick-off, podcast sepak bola dari De Telegraaf.

Heitinga ditunjuk pada musim panas 2025 oleh direktur teknik saat itu, Alex Kroes, sebagai penerus Francesco Farioli yang hengkang.

Mantan bek itu harus angkat kaki pada 6 November, setelah itu Kroes juga mengambil kesimpulannya dan meninggalkan Ajax. Pada akhirnya, klub Amsterdam itu finis di posisi kelima pada musim tersebut.

Presenter Pim Sedee mengungkap dalam podcast itu bahwa Heitinga setelah tujuh laga Eredivisie telah mengumpulkan satu poin lebih banyak daripada pelatih Ajax saat ini, Míchel Sánchez.

“Tentu. Satu poin lebih banyak. Heitinga juga seharusnya diberi waktu lebih lama. Saya rasa Heitinga tidak akan mendapatkan hasil lebih banyak dari Ajax ini dibandingkan Míchel, tetapi tetap saja Kroes dan Menno van Geelen (direktur umum, red.) menyerah di bawah tekanan Louis van Gaal (penasihat dewan komisaris, red.),” kata Verweij.

“Danny Blind juga punya peran besar dalam pemecatan itu. Ajax finis kelima dan itu juga masih akan tercapai bersama Heitinga. Hanya saja, kalau Anda melihat lagi statistik ini dalam empat pertandingan, maka Míchel berada di atasnya,” tutup Verweij.