Johan Derksen: 'Sungguh tak terbayangkan! Mereka menghancurkan sepak bola remaja!'

Pertandingan remaja antara VV Actief dari Eelde melawan HSC dari Sappemeer menjadi ricuh pada akhir pekan lalu. Setelah wasit menghentikan pertandingan, terjadi perkelahian. Johan Derksen telah mendengarnya dan memberikan penilaian yang keras dalam podcast Groeten uit Grolloo.

''Kami sangat malu,'' kata sekretaris pertandingan Bert Bousema atas nama VV Actief dalam tanggapannya kepada Dagblad van het Noorden. ''Kami akan menyelidiki terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi.'' Menurut seorang penonton yang ingin tetap anonim, kedua pelatih terlibat pertengkaran setelah beberapa keputusan wasit. Akhirnya, pertandingan pemuda tersebut dihentikan setelah 20 menit.

"Para orang tua dan pelatih pemuda di sekitarnya lebih gila daripada anak-anak itu sendiri," demikian penilaian Derksen dalam podcast yang tayang online setiap Senin. "Anda adalah pembimbing anak-anak berusia sebelas dan dua belas tahun."

“Actief adalah klub desa, dan HSC dari Sappemeer bahkan merupakan klub yang baik,” jelas Derksen, yang diberitahu bahwa mantan direktur FC Groningen, Hans Nijland, adalah ketua HSC. “Dan Wierd Duk adalah bek kanan mantan tim utama,” tambahnya sendiri.

“Klub yang menyenangkan,” lanjut Derksen. “Tapi sungguh tak terbayangkan bahwa sebuah pertandingan dihentikan karena kedua pelatih pemuda saling bertengkar. Dan situasinya begitu lepas kendali hingga polisi harus dipanggil untuk memulihkan ketertiban.”

“Pelatih pemuda yang seharusnya memiliki tugas mendidik, dan yang berperilaku seburuk itu, tidak boleh lagi menjadi pelatih pemuda seumur hidupnya. Ini sungguh tak masuk akal. Orang tua dan pejabat, mereka benar-benar menghancurkan sepak bola pemuda. Karena anak-anak itu hanya ingin bermain sepak bola dengan senang hati,” kata analis asal Grolloo tersebut.