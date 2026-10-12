Johan Derksen: "Saya selalu menganggapnya pesepakbola yang payah, tapi sekarang..."

Johan Derksen terkesan dengan level permainan Jordan Henderson, seperti yang dikatakan De Snor pada Senin malam dalam acara Vandaag Inside.

Henderson secara mengejutkan pindah dari Brentford ke Chelsea pada musim panas lalu. Klub London itu merekrut pemain Inggris berusia 36 tahun tersebut tanpa biaya transfer.

"Saya selalu menganggapnya pemain yang buruk. Pemain yang biasa-biasa saja. Dia sama sekali tidak membuat saya terkesan selama di Belanda," kata Derksen membuka pembicaraan.

"Ketika dia meninggalkan Ajax dua tahun lalu dan kembali ke Inggris, saya benar-benar mengira dia akan bergabung dengan klub di kasta kedua," lanjut mantan pemimpin redaksi VI itu.

"Sekarang dia menjadi starter di Chelsea dan terus-menerus menembakkan bola ke sudut pertemuan tiang dan mistar gawang. Tembakan yang satu lebih indah daripada yang lain. Sebagai semacam pemain pekerja keras di antara semua bintang itu, dia sangat berguna," pungkasnya.

Henderson mencetak dua gol dalam laga kandang melawan Bournemouth pada Sabtu lalu, yang berakhir dengan kemenangan 5-1. Itu adalah kali pertama ia dipercaya tampil sebagai starter.