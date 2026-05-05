Johan Derksen sangat kesal dengan rekan sesama presenter TV: 'Prima donna yang munafik'

Dalam acara Vandaag Inside, Johan Derksen menghajar habis-habisan Sjoerd Mossou. Hal ini dilakukan De Snor sebagai tanggapan atas wawancara panjang dengan komedian dan penggemar sepak bola Peter Pannekoek di Algemeen Dagblad, yang berisi sindiran tajam terhadap surat kabar besar lainnya.

''Jika saya sekarang menjadi bos Ajax, saya akan menjaga segala sesuatunya tetap sederhana: melakukan hal yang persis berlawanan dengan apa yang ditulis De Telegraaf. Saya selalu tertawa mendengar hal itu, lho. Setiap kali surat kabar itu dengan antusias menyambut seorang pelatih, Anda sudah tahu: itu akan berantakan total,'' kata Pannekoek kepada Mossou akhir pekan lalu.

“Sebaliknya, hal itu berlaku persis sama: Farioli, Bosz, dan Ten Hag, mereka semua tidak disukai. Terlalu cerdas, menurut saya. Terlalu mandiri. Itulah mengapa saya cemas melihat betapa antusiasnya mereka sekarang terhadap Jordi Cruijff. Dia memang orang yang baik, sih. Tapi kalau De Telegraaf begitu senang denganmu, menurutku itu pertanda buruk," kata komedian asal Amsterdam itu.

''Tahukah kamu apa yang menggangguku? Sjoerd Mossou itu,'' Derksen membuka pembicaraan tentang reporter Algemeen Dagblad tersebut. ''Dia membuat wawancara besar-besaran dengan Peter Pannekoek, yang jelas-jelas dia kagumi. Dan Pannekoek itu mulai mengkritik De Telegraaf.''

"Dan Mossou lalu berpikir: oh, sekarang aku bisa mencetak poin. "Karena mereka suka itu di AD. Dan dia mencatatnya. Dan kamu jadi terlihat sangat kecil dan jurnalis yang buruk," kata analis asal Grolloo itu tanpa menahan diri. "Dan mereka juga punya redaktur pelaksana yang buruk. Karena seharusnya dia bilang: buang omong kosong itu. Karena kita tidak akan menggunakan wawancara dengan Pannekoek untuk menendang De Telegraaf."

Pembawa acara Wilfred Genee dengan nada sinis menyinggung bahwa seseorang 'harus selalu bersikap positif terhadap rekan kerja'. ''Sama sekali tidak,'' balas Derksen langsung. ''Begini, jika Mossou menganggap De Telegraaf sebagai koran sampah, dia harus menulisnya. Tapi dia tidak boleh memanfaatkan Peter Pannekoek yang kebetulan berkomentar tentang De Telegraaf.''

"Jika pesaing jadi korbannya, kamu harus bersikap besar hati. Kalau kamu wawancara Peter Pannekoek, dan kebetulan dia berkomentar tentang De Telegraaf, lalu langsung dimuat. Tidak, menurutku itu munafik, itu sama saja menjebak mereka," kata Derksen.

''Saya juga tidak akan pernah melakukan itu. Anda kan berada di atas itu, kan,'' tambah Valentijn Driessen, kepala redaksi sepak bola De Telegraaf, sebagai penutup. ''Mereka selalu membicarakan kami. Dan kami tidak pernah membicarakan orang lain. Saya kan tidak akan membicarakan media lain, itu kan sama sekali tidak menarik? Apakah Anda pikir pembaca berpikir: bagus mereka mengatakan itu tentang AD atau De Volkskrant?

''Mossou itu benar-benar menganggap dirinya sebagai otoritas,'' Derksen menyela lagi. ''Tapi tidak ada tokoh TV yang lebih buruk darinya. Dia selalu bersikap seperti primadona jurnalisme. Dan dia bekerja keras, dia pernah bekerja di tempat saya. Tapi jika kamu bekerja sangat keras, itu sudah saya alami sendiri, kualitasnya jadi menurun.''