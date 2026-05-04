Johan Derksen merasa jijik: "Dasar orang yang menyeramkan sekali!"

Kartu merah yang diterima Paul Gladon setelah pelanggarannya terhadap Timon Wellenreuther dalam laga Fortuna Sittard - Feyenoord (1-2) masih menjadi perbincangan hangat. Insiden tersebut juga dibahas secara mendalam dalam acara Vandaag Inside. Di sana, pendapat para peserta sangat beragam, dengan kritik tajam terutama ditujukan kepada kiper Feyenoord.

Pada menit ke-77, Gladon mendapat kartu merah langsung setelah melakukan aksi ceroboh terhadap Wellenreuther. Feyenoord saat itu masih tertinggal 1-0, sehingga ketegangan pun meningkat. Ketika petugas medis Van der Hoek hendak memasuki lapangan, Jeremiah St. Juste berusaha menghentikannya dengan upaya fisik yang cukup keras untuk mencegah hilangnya waktu.

René van der Gijp menyoroti terutama reaksi Wellenreuther. “Kiper itu terjatuh seolah-olah terjadi sesuatu yang besar. Ternyata setelah diperiksa, tidak ada yang serius. Dokter itu hanya ingin melakukan tugasnya, tapi malah dihambat. Mengapa? Ya, saya juga tidak tahu, raksasa tua.”

Valentijn Driessen melangkah lebih jauh dalam penilaiannya terhadap kiper Jerman itu. “Dia adalah penipu terbesar di lapangan-lapangan Belanda,” kata jurnalis De Telegraaf itu.

Johan Derksen juga terutama menyoroti Wellenreuthe. “Ini menurut saya perilaku yang tidak pantas. Wasit harus memberikan kartu kuning untuk ini. Dia benar-benar merusak citra sepak bola dengan cara ini.”

Van der Gijp berpendapat pelanggaran Gladon tidak secara otomatis layak mendapat kartu merah. “Wasit juga tidak memperhitungkannya – tentu saja itu tidak mungkin – bahwa pelanggaran itu dilakukan oleh penyerang kedua Fortuna Sittard. Itu sedikit kasar, tapi apakah menurutmu itu layak kartu merah? Tidak, itu hanya sedikit sial dan kasar.”

Wasit Bas Nijhuis memberikan penjelasan berdasarkan keahliannya. “Menurut aturan, itu memang bisa jadi kartu merah. Dia menerobos dan mendarat dengan keras. Maka kamu bisa memberikannya.”

Derksen kembali menyinggung Wellenreuther: “Iya, tapi kiper itu sebenarnya seharusnya mendapat kartu kuning karena aktingnya itu. Orang itu benar-benar menakutkan! Apa dia orang Jerman atau gimana?”

Nijhuis: “Mungkin saja suatu saat nanti kami akan memberikan kartu kuning untuk itu, tapi saat ini aturan tidak mengizinkannya.”