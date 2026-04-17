Johan Derksen: 'Menurut saya, dia sama sekali tidak cocok untuk Ajax'

Johan Derksen tidak terlalu mengagumi Alex Pastoor, yang hingga Oktober tahun lalu menjabat sebagai asisten pelatih tim nasional Indonesia. Menurut pandangan tamu tetap acara Vandaag Inside ini, pemain asal Noord-Holland tersebut tidak cocok untuk klub papan atas.

''Saya rasa dia sendiri yakin bahwa dia adalah salah satu kandidat untuk Ajax,'' kata Derksen membuka pembahasan tentang Pastoor yang saat ini tanpa klub pada hari Jumat. ''Begitulah sifat pemuda itu. Dia sangat memandang tinggi dirinya sendiri.''

“Dan kalau begitu kamu orang yang beruntung, karena saya juga begitu,” lanjut Derksen dengan nada bercanda. Lalu langsung menambahkan: “Saya sama sekali tidak menganggapnya cocok untuk Ajax.”

Rekan meja Nico Dijkshoorn mengenal Pastoor secara pribadi. “Dia adalah teman saya. Dan saya sama sekali tidak mengenali sifat itu. Mungkin secara profesional, tapi itu bukan hal yang buruk. Jika kamu mengincar klub besar. Tapi menurut saya, dia sebenarnya salah satu orang paling rendah hati yang pernah saya temui di dunia sepak bola.”

Derksen langsung menimpali: ''Dia begitu rendah hati, sehingga saat dia duduk di bar sini, dia tidak berkata apa-apa. Dia hampir bisa dibilang tamu terburuk yang pernah kami miliki.''

''Dia terkejut karena dia tidak berbicara sepanjang waktu. Tapi kami kadang-kadang beralih ke bar, dan kadang-kadang ke meja,'' jelas presenter Wilfred Genee tentang bagaimana acara bincang-bincang itu berjalan.

“Saya sesekali minum bir bersamanya. Dan menurut saya dia tamu yang sangat menarik. Yang juga tidak membicarakan sepak bola sepanjang malam. Dan dia juga punya selera humor,” demikian Dijkshoorn menyimpulkan.