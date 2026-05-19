Johan Derksen melontarkan tuduhan serius kepada Dick Advocaat: 'Saya mendengar dari sumber yang terpercaya bahwa...'

Johan Derksen melontarkan kritik pedas kepada Dick Advocaat dalam siaran Vandaag Inside. "Si Jenggot" itu pun melontarkan tuduhan serius. "Alasan yang selalu dikemukakan adalah keadaan keluarga yang serius. Saya mendengar dari sumber yang terpercaya bahwa sebenarnya tidak seburuk itu. Hal itu lebih berkaitan dengan rasa rindu kampung halaman."

Kisah ini telah tersebar luas: setelah Curaçao lolos ke Piala Dunia, Advocaat menegaskan bahwa ia tidak dapat melatih tim tersebut selama turnamen final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko karena alasan keluarga.

Fred Rutten mengambil alih tongkat estafet dan akan menjadi pelatih tim nasional di Piala Dunia. Baru-baru ini ia mengumumkan bahwa ia memutuskan untuk mundur. Menurutnya, karena tekanan dari luar terhadap posisinya, 'tidak ada lagi iklim kerja yang produktif'.

Derksen menyalahkan Advocaat atas hal tersebut. “Kami telah membuat kesalahan besar secara jurnalistik dengan mendukungnya, tanpa memiliki argumen,” katanya sambil mengakui kesalahannya. “Kami melakukannya hanya karena kami menyukainya. Itu adalah kesalahan.”

Kemudian menyusul kata-kata marah tentang Advocaat. “Sekarang sudah ada konferensi pers dan tentu saja ditanyakan soal kasus itu. Lalu dia ingin mengabaikannya dengan mengatakan: saya tidak melihat ke belakang lagi, saya hanya melihat ke depan. Tapi Dick Advocaat dengan perilakunya yang seperti Heintje David telah merusak reputasi Fred Rutten secara serius.”

“Advocaat telah mengecewakan tim itu dua kali,” kata Derksen, yang kemudian melontarkan tuduhan serius. “Alasan yang selalu dikemukakan adalah keadaan keluarga yang serius. Saya mendengar dari sumber yang terpercaya bahwa sebenarnya tidak seburuk itu. Hal itu lebih berkaitan dengan rasa rindu daripada keadaan keluarga yang menyedihkan.”

“Dan begitu dia sudah tenang lagi, dia mau ikut lagi dan mulai memengaruhi orang-orang di rumah. Opini publik pun berubah dan mereka mulai mengusir Fred. Dan Dick tidak mau memberikan penjelasan apa pun. Menurutku, perilakunya sungguh memalukan!”, geram Derksen.

“Tentu saja, ketua dan semua orang ikut campur. Tapi Dick adalah orang yang bertanggung jawab! Dia sudah dua kali kabur dan Fred mengambil alih. Maka kamu harus menerimanya dan tidak mengacaukan di belakang layar, sehingga Fred dipecat dan dia mendapatkan keinginannya.”

“Ini benar-benar sangat mengecewakan dari Dick Advocaat!”, kata Derksen dengan nada kecewa, yang hanya menghormati Kees Jansma. Juru bicara pers Curaçao itu pergi karena tidak setuju dengan cara penanganan seputar kepergian Rutten. “Satu-satunya yang bertindak benar adalah Jansma, karena jika kamu memperlakukan orang seperti itu, maka kamu tidak boleh mau terlibat.”