Johan Derksen melontarkan kritik pedas: 'Orang terburuk yang pernah kami undang di Vandaag Inside'

Johan Derksen sama sekali tidak menyukai Alex Pastoor. Hal itu ditunjukkan dengan jelas oleh tokoh televisi yang kontroversial tersebut pada Jumat malam saat acara penutup mingguan Vandaag Inside.

Pastoor yang berusia 59 tahun hadir sebagai analis pada Kamis malam saat AZ bertanding di perempat final Conference League. Penampilannya menjadi bahan pembicaraan karena ia mengenakan jaket berwarna cukup mencolok.

Derksen kemudian membahas status Pastoor yang saat ini tidak terikat klub. “Saya rasa dia sendiri benar-benar yakin bahwa dia adalah salah satu kandidat untuk Ajax.”

“Ya, benar, begitulah sifatnya. Dia sangat percaya diri. Kalau begitu, kamu orang yang beruntung, karena saya juga begitu. Tapi menurut saya, dia sama sekali tidak cocok untuk Ajax,” kata De Snor.

Nico Dijkshoorn, yang berteman dengan Pastoor, tidak setuju dengan pernyataan Derksen. Kolumnis itu menyebut sang pelatih sebagai salah satu orang paling rendah hati yang pernah ia temui di dunia sepak bola.

“Dia pernah jadi tamu di bar sini dan begitu rendah hati sampai-sampai dia tidak bicara sepanjang malam. Dia hampir bisa dibilang tamu terburuk yang pernah kami miliki,” jelas Derksen mengenai pendapatnya. “Biasanya dia agak sok tahu, tapi di sini dia sebenarnya orang yang pendiam.”

Pembawa acara Wilfred Genee bertanya kepada Dijkshoorn apakah bisa bercanda dengan Pastoor. Penulis itu menutup topik tersebut dengan lelucon. “Ya, tapi tetap saja ini orang yang menyebalkan, tentu saja.”