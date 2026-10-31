Johan Derksen menilai pergantian pelatih di Willem II tidak akan banyak mengubah keadaan. Ia menegaskan pandangannya itu pada Jumat malam di Vandaag Inside.

Klub asal Tilburg itu memutuskan memecat John Stegeman pekan lalu, tetapi kemudian kalah telak 1-6 dari SC Cambuur bersama Adrie Koster sebagai pelatih sementara.

Kini, klub telah menunjuk Jurgen Streppel, tetapi Derksen juga tidak menaruh banyak harapan kepadanya. "Streppel bukan sosok yang tepat untuk Willem II. Masalahnya bukan pada Streppel, juga bukan pada pelatih sebelumnya, melainkan pada skuadnya," kata De Snor.

"Mereka memang punya tim yang payah," lanjutnya dengan kritik tajam. "Direktur teknik (Freek Heerkens, red.) bertanggung jawab atas hal itu."

Hélène Hendriks membantah Derksen dan berpendapat Streppel bisa saja menjadi solusi bagi Willem II yang tengah kesulitan. "Kalau Anda membutuhkan seseorang yang tahu seperti apa rasanya bersaing di papan bawah dan juga punya ikatan dengan Willem II, Streppel adalah pilihan yang tepat."

Pertandingan berikutnya PSV Eredivisie 13.45 WII

Setelah sepuluh pertandingan di Eredivisie, Willem II masih menanti kemenangan pertama. Sejauh ini, mereka baru mengumpulkan dua poin dari hasil imbang melawan SC Heerenveen dan AZ.

Pada Sabtu, Streppel akan kembali mendampingi klub asal Tilburg itu dari tepi lapangan saat mereka menghadapi PSV di Eindhoven.