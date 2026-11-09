Johan Derksen: "Dia semakin gila"

Johan Derksen menyampaikan pendapat tegas tentang Wout Weghorst dalam podcast Groeten uit Grolloo . Sang penyerang menyelamatkan satu poin bagi FC Twente saat menghadapi Ajax pada Minggu (2-2). Seusai pertandingan, ia berdoa di lapangan bersama Tolu Arokodare, penyerang tim tamu.

"Dia semakin gila," kata Derksen pada Senin saat mengawali pembahasannya tentang Weghorst, yang menarik banyak perhatian karena berdoa seusai laga besar di Enschede. "Apa yang terjadi pada Minggu itu sudah mendekati kegilaan beragama."

"Hanya orang-orang Islam yang berlutut di atas sajadah. Lalu mereka berbicara dengan pemimpin besar. Namun, tidak lazim bagi seorang pesepakbola Belanda untuk berdoa bersama pemain Ajax seusai pertandingan. Dan dia sengaja melakukannya di depan kamera," tambah analis asal Grolloo yang keheranan itu. "Sebab, dia tahu dirinya akan ditampilkan di semua media."

Derksen melanjutkan argumennya. "Weghorst sangat suka memamerkan keyakinannya. Menurut saya, itu sedikit menyalahgunakan keyakinan. Dia boleh meyakini apa pun yang dia mau."

Presenter Romke Hoogstra mengemukakan bahwa beberapa pemain tim nasional Belanda juga berdoa, meski melakukannya di luar jangkauan kamera. "Tapi mereka tidak berdoa di titik tengah lapangan. Apalagi bersama pemain lawan," bantah Derksen.

"Menurut saya, itu aksi yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan menurut saya, keyakinan tidak seharusnya digunakan untuk promosi semacam itu," tutup Derksen dalam ulasannya tentang aksi Weghorst seusai laga FC Twente melawan Ajax.

Ajax tampaknya akan meninggalkan Grolsch Veste dengan kemenangan 1-2. Namun, kemenangan itu lepas saat laga sudah jauh memasuki masa tambahan waktu. Lucas Rosa menarik kaus Ramiz Zerrouki, dan Weghorst menuntaskan penalti yang diberikan setelahnya.