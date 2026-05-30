Johan Derksen dan René van der Gijp sangat skeptis terhadap kemungkinan kedatangan Míchel ke Ajax, seperti yang terungkap dalam acara Vandaag Inside. Menurut De Snor, direktur teknis Jordi Cruijff dianggap sebagai sosok yang ‘suci’ dan tak ada seorang pun yang berani menghalanginya.

Meskipun kedatangan Míchel belum dikonfirmasi secara resmi, pelatih Girona yang akan hengkang ini memang berada di posisi terdepan untuk menjadi pelatih baru Ajax. Menurut Mike Verweij dari De Telegraaf, saat ini masih berlangsung negosiasi mengenai gaji dan susunan staf.

Van der Gijp tidak mengerti mengapa Cruijff bersikeras ingin mendatangkan pelatihnya dari Spanyol. “Jangan dibuat-buat begitu, dong. Sekarang mereka mau menempatkan seseorang yang baru saja terdegradasi bersama Spanyol. Tidak ada yang mau dia di sana!”

Kemudian ia menyebut dua opsi yang lebih baik. “Ada satu di Telstar dan satu di NEC,” ia merujuk pada Anthony Correia dan Dick Schreuder. Yang pertama akan bergabung dengan FC Utrecht setelah musim panas. “Stadion mereka penuh karena mereka memainkan sepak bola yang menarik. Tapi mereka tidak mau itu, itu terlalu mudah.”

“Tidak, Cruijff tidak mengenal mereka,” sela Derksen. “Sekarang mereka punya satu yang tidak bisa berbahasa Inggris, hanya Spanyol. Omong kosong, omong kosong yang jelas! Ini gila. Dan Dewan Komisaris gagal lagi, mereka membiarkan segalanya.”

Menurut Derksen, ada kebutuhan mendesak akan seseorang yang berani bertindak. Karena Jordi kini kembali dipuja-puja. Dia boleh memutuskan segalanya.”