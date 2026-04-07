Johan Derksen: 'Bagaimana Ajax bisa membelinya? Dia tidak berguna dan cacat!'

Johan Derksen sama sekali tidak mengerti mengapa Ajax merekrut Maarten Paes pada musim dingin lalu. Hal itu ia sampaikan dalam acara Vandaag Inside.

Selama program tersebut, René van der Gijp ingin berkomentar tentang kiper Ajax. “Maarten Paes. Ah, anak muda…”, katanya memulai. “Aku melihatnya melakukan sesuatu lagi, dan saat itu aku berpikir: itulah mengapa kamu memakai sarung tangan.”

Kemudian ditayangkan cuplikan dari menit ke-86 pertandingan Ajax - FC Twente (1-2). Paes ingin menendang bola ke garis gawang, tetapi gagal karena dia terlebih dahulu menyentuh bola dengan kaki penopangnya.

“Dia memakai sarung tangan bukan tanpa alasan, Wilfred,” lanjut Van der Gijp sambil tertawa. “Aku bersumpah padamu.”

Derksen juga tidak terkesan dengan kiper Ajax tersebut. “Dia adalah kiper yang cacat. Bagaimana mereka bisa membelinya, René?”

“Jika kamu membutuhkan kiper di Ajax, maka kamu mendatangkan kiper berpengalaman yang duduk di bangku cadangan di klub lain. Ini adalah kiper yang tidak berguna di Utrecht. Saat itu mereka menyingkirkannya,” tutup Derksen.

Ajax merekrut Paes dari FC Dallas pada awal Februari, setelah Remko Pasveer pindah ke Heracles Almelo. Sejak itu, kiper internasional Indonesia ini telah tampil enam kali untuk tim asal Amsterdam tersebut. Dua kali ia berhasil menjaga gawangnya tetap bersih.