Johan Bakayoko disingkirkan ke tribune dan dipersilakan hengkang secepat mungkin

RB Leipzig sudah habis kesabaran terhadap Johan Bakayoko, menurut laporan Sport BILD. Penyerang asal Belgia itu kini turun ke urutan keempat dalam pilihan tim.

Bakayoko didatangkan Leipzig dari PSV pada musim panas 2025 dengan biaya transfer 18 juta euro. Pemain yang telah mencatatkan 18 penampilan bersama timnas Belgia itu menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030.

Pada musim pertamanya bersama Leipzig, sang penyerang kerap mengalami cedera. Ia akhirnya hanya tampil 22 kali untuk klub dan mencetak tiga gol.

Musim ini, keadaan Bakayoko semakin tidak berjalan mulus. Ia hanya bermain selama 144 menit dan kini turun ke urutan keempat dalam pilihan tim. Brajan Gruda (22), serta Tidiam Gomis (20) dan Andrija Maksimovic (19), kini berada di depannya.

Meski Leipzig menjalani jadwal ganda, Bakayoko nyaris tidak mendapat kesempatan bermain. Pada awal Oktober, ia bahkan diskors karena alasan disiplin setelah terlambat menghadiri rapat tim. Sejak itu, ia bahkan tidak lagi duduk di bangku cadangan.

Klub ingin menjualnya pada Januari. Bakayoko sendiri dikabarkan terbuka untuk meninggalkan Jerman timur. Menurut Transfermarkt, nilainya masih mencapai 20 juta euro.