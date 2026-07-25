Joey Veerman: "G-Star berbohong kepada saya soal iklan satu halaman penuh"

Joey Veerman dalam wawancara dengan De Telegraaf menoleh kembali ke iklan G-Star yang sempat menyita perhatian bulan lalu. Menurutnya, ia sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang soal itu.

Veerman tidak dipanggil oleh pelatih timnas saat itu, Ronald Koeman, untuk Piala Dunia terakhir. Menurut sang pelatih, karakter Veerman ‘berbeda’.

Gelandang PSV itu tampil di iklan satu halaman penuh milik G-Star sehari sebelum laga pertama Belanda di Piala Dunia melawan Jepang (2-2), dengan slogan ‘Jeans with character’.

Menurut Veerman, ada kesalahpahaman terkait slogan tersebut. “Itu memang slogan G-Star. Itu adalah kesalahpahaman besar, meski saya juga mendapat respons yang menyenangkan soal itu.”

Menurut pemain asal Volendam itu, iklan tersebut tayang online pada hari yang berbeda dari yang telah disepakati. “Mereka bilang kepada saya bahwa iklan itu akan dipasang tiga hari setelah pertandingan melawan Jepang, bukan sehari sebelumnya.”

“Itu dilakukan dengan sangat cerdik oleh mereka. Orang-orang sekarang bisa menganggapnya sebagai sindiran, tetapi menurut saya itu lelucon yang bagus. Lagi pula, saya sama sekali tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan soal itu.”