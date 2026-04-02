"Joachim Löw tiba-tiba kembali secara mengejutkan dan akan membawa negara ini ke Piala Dunia 2026"

Joachim Löw saat ini sedang menjalani pembicaraan yang sudah cukup matang dengan Ghana, demikian dilaporkan oleh beberapa sumber dari negara tersebut. Pelatih sukses asal Jerman ini berpotensi membawa tim nasional Afrika tersebut ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Menurut orang dalam, hanya beberapa detail dalam kontrak yang perlu diselesaikan dan kemudian kontrak tersebut dapat ditandatangani. Löw akan mendapatkan gaji sebesar 150.000 euro per bulan.

Awal pekan ini, Ghana memecat pelatih nasional Otto Addo. Ia telah menjadi pelatih kepala The Black Stars selama sekitar dua tahun. Periode terakhir masa jabatannya sebagai pelatih nasional adalah yang paling tidak sukses.

Ghana kini telah menunggu hasil imbang atau kemenangan selama empat pertandingan. Pada November, tim peringkat 72 FIFA ini kalah dari Jepang (2-0) dan Korea Selatan (1-0), sementara pada periode pertandingan internasional kali ini, mereka kalah telak dari Austria (5-1) dan Jerman (2-1).

Oleh karena itu, Ghana ingin menunjuk Löw menjelang Piala Dunia. Mantan pelatih timnas Jerman ini berhasil membawa Jerman menjuarai Piala Dunia 2014. Di final, Argentina dikalahkan dengan skor 1-0.