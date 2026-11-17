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Talenta muda Inggris JJ Gabriel telah memastikan masa depannya di Manchester United setelah resmi mengumumkan kepergiannya dari klub pada hari ini, Selasa. Keputusan itu mengakhiri perjalanannya bersama klub yang dimulai saat ia bergabung dengan akademi pada usia sepuluh tahun, di tengah semakin dekatnya kepindahan ke Real Madrid pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Gelandang serang berusia 16 tahun itu menegaskan keputusannya melalui pesan yang diunggah di akun media sosialnya. Dalam pesan tersebut, ia berterima kasih kepada Manchester United, para pelatih, rekan-rekan setimnya, serta semua pihak yang telah membantunya selama bertahun-tahun di klub, tanpa mengungkapkan secara langsung tujuan berikutnya.

"Saya tiba di Manchester United pada 2020, ketika masih seorang anak berusia sepuluh tahun dengan mimpi besar. Di sini saya berkembang sebagai pemain dan sebagai pribadi. Dari mencetak gol di Old Trafford hingga meraih Penghargaan Jimmy Murphy, kalian telah memberi saya momen-momen yang akan selalu saya kenang," tulis Gabriel dalam pesannya.

Ia menambahkan: "Seiring dimulainya babak baru dalam karier saya, Manchester United akan selalu menjadi bagian dari kisah saya. Terima kasih untuk segalanya." Pesan itu menegaskan berakhirnya hubungan sang pemain dengan klub Inggris tersebut, setelah berbulan-bulan muncul spekulasi mengenai masa depannya dan keinginannya untuk hengkang.

Laporan menyebutkan bahwa Real Madrid kini menjadi tujuan paling mungkin bagi pemain muda tersebut. Los Blancos unggul atas sejumlah klub besar Eropa yang juga tertarik merekrutnya, terutama Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich, setelah klub Spanyol itu mencapai kesepakatan dengan sang pemain dan perwakilannya terkait kepindahannya.

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Gabriel diperkirakan akan bergabung dengan Real Madrid pada Januari mendatang dan akan memulai perjalanannya bersama tim Castilla, yang berlaga di kasta ketiga Liga Spanyol, sebagai bagian dari rencana klub untuk mengembangkan bakatnya dan mempersiapkannya secara bertahap untuk tim utama, dengan jalur yang jelas baginya untuk naik ke skuad utama Real Madrid.

Gabriel sebelumnya meminta untuk meninggalkan Manchester United pada September lalu dan tidak ikut berlatih bersama klub sejak saat itu. Ia merasa peluangnya untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama tim utama tidak cukup, meski sudah dipromosikan untuk berlatih bersama skuad utama dan tampil dalam laga uji coba melawan Milan selama masa persiapan.

Pemain ini dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di akademi Manchester United, setelah meraih Penghargaan Jimmy Murphy sebagai pemain muda terbaik klub pada musim lalu. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Primer U-18 meski usianya masih sangat muda, yang membuatnya menjadi incaran klub-klub besar Eropa.