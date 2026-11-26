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Bek kiri Barcelona, Alejandro Balde, mencuri perhatian lewat pesan misterius yang diunggah di akun Instagram miliknya setelah tampil apik melawan wakil Azerbaijan, Sabah, di Liga Champions. Malam itu menandai kembalinya Balde ke susunan pemain inti untuk pertama kalinya musim ini, sebelum kegembiraannya ternoda oleh cedera pergelangan kaki kanan yang memaksanya meninggalkan lapangan.

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Pemain asal Spanyol berusia 23 tahun itu menulis di akun yang diikuti lebih dari 7,2 juta orang: "Jika Tuhan bersamaku, siapa yang bisa melawanku?"

Pesan Balde muncul setelah laga yang membuatnya kembali menunjukkan sebagian kilaunya. Ia tampil sebagai starter saat Barcelona menang 4-1 atas Sabah pada Rabu malam kemarin dalam laga kelima fase liga Liga Champions.

Pertandingan itu menjadi kesempatan penting bagi bek asal Spanyol tersebut untuk membuktikan bahwa ia mampu kembali masuk dalam rencana pelatih asal Jerman, Hansi Flick, terlebih di tengah kabar yang menyelimuti masa depannya belakangan ini serta perbincangan soal kemungkinan ia meninggalkan klub Catalan itu.

Balde Memanfaatkan Kesempatan Pertamanya

Balde mendapat kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, setelah Flick mengandalkan sejumlah pemain yang belum mendapat menit bermain cukup, di tengah padatnya jadwal pertandingan dan kebutuhan untuk merotasi susunan pemain.

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Bek asal Spanyol itu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sangat baik dan menampilkan salah satu performa terbaiknya sejak awal musim. Ia membentuk poros serangan yang aktif di sisi kiri bersama rekan setimnya, Anthony Gordon, dengan memanfaatkan kecepatan dan kemampuannya menusuk ke ruang di belakang barisan pertahanan lawan.

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Kontribusi paling menonjol Balde terlihat ketika ia berlari ke ruang di belakang lini belakang Sabah, sebelum melepaskan umpan silang mendatar yang akurat kepada Karim Adeyemi, yang menyambut bola dan menceploskannya ke gawang untuk mencetak gol ketiga Barcelona dalam laga tersebut.

Pengaruh sang pemain tidak hanya terlihat dalam menyerang. Ia juga tampil disiplin dalam bertahan, mampu menjaga posisinya dan meredam upaya lawan, sekaligus memberikan jawaban nyata atas pertanyaan seputar performanya dan kemampuannya merebut kembali tempat di skuad Flick.

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Cedera Mendadak Merusak Malam Itu

Namun, penampilan apik Balde tidak bertahan hingga akhir. Ia mengalami masalah pada pergelangan kaki kanan saat mencoba melepaskan tembakan ke gawang, sehingga terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-64.

Cedera itu memicu kekhawatiran di kubu Barcelona, terlebih karena sang pemain tengah menampilkan performa terbaiknya musim ini dan mulai memulihkan kepercayaan diri pada saat ia sangat membutuhkan kesempatan untuk membuktikan diri.

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Hansi Flick mengomentari kondisi pemainnya seusai pertandingan: "Pergelangan kaki Balde terkilir cukup parah, tetapi kami belum tahu apa yang terjadi padanya. Ia bermain sangat baik dan melakukan pekerjaan yang luar biasa."

Menurut laporan surat kabar Spanyol AS, cedera itu terjadi akibat tumpuan yang kurang tepat pada kaki kanan saat berusaha memainkan bola, sehingga pergelangan kakinya terkilir. Muncul pula kekhawatiran awal bahwa sang pemain mengalami cedera yang membuatnya harus absen di pertandingan-pertandingan berikutnya.

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Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa diagnosis akhir masih bergantung pada pemeriksaan medis yang akan dijalani Balde setelah rombongan Barcelona kembali. Pemeriksaan itu diperkirakan mencakup MRI untuk memastikan jenis dan tingkat cedera, sehingga dapat diketahui berapa lama ia berpotensi absen.

Apakah Peluang Kepergiannya pada Januari Terpengaruh?

Dampak cedera Balde melampaui aspek teknis, setelah AS menempatkan perkembangan ini dalam konteks pembicaraan mengenai masa depannya di Barcelona dan kemungkinan ia hengkang pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Nama bek asal Spanyol itu sebelumnya dikaitkan dengan rumor kepergian dari klub, karena ia tidak mendapat peran reguler sebagai pemain inti di bawah asuhan Flick. Hal itu membuat laga melawan Sabah menjadi kesempatan penting untuk kembali menunjukkan diri dan membuktikan bahwa ia layak bersaing memperebutkan posisinya.

Surat kabar itu menilai cedera tersebut bisa mempersulit rencana kepergiannya pada Januari jika ia harus absen dalam waktu lama. AS mencontohkan kasus pemain asal Swedia, Roony Bardghji, yang mengalami cedera robek ligamen krusiat lutut kanan pada Agustus lalu, sehingga memengaruhi peluangnya meninggalkan Barcelona.

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Meski demikian, perbandingan itu tidak berarti cedera Balde sama seriusnya. Perkiraan awal menunjukkan kemungkinan ia mengalami keseleo pergelangan kaki, dan hasil pemeriksaan medis tetap perlu ditunggu sebelum tingkat kerusakan dapat dipastikan atau dikaitkan dengan masa depannya di bursa transfer.