Dalam konferensi pers tim nasional Portugal jelang laga Nations League melawan Wales pada Kamis besok, Silva mengungkapkan bahwa ia bermimpi suatu hari bisa kembali ke mantan klubnya, Porto.

"Semua orang tahu bahwa saya adalah penggemar Porto dan mengikuti pertandingan klub ini dengan saksama. Kita tidak pernah tahu apa yang akan dibawa masa depan. Dalam karier saya, saya menyesal telah meninggalkan FC Porto dengan begitu tergesa-gesa. Siapa tahu, mungkin suatu hari saya akan bermain lagi di sana jika semuanya berjalan baik," kata penyerang BVB tersebut.

Silva meninggalkan juara Portugal 31 kali itu pada 2020 saat usianya baru 18 tahun dan pindah ke Premier League bersama Wolverhampton Wanderers, tetapi di sana ia lama tidak mampu menembus tim sehingga kemudian menjalani satu masa peminjaman demi satu.

Bersama Wolves, ia total tampil 72 kali, dengan catatan hanya lima gol dan enam assist. Ia merayakan terobosannya pada musim 2024/25, ketika mengoleksi 14 keterlibatan gol untuk US Las Palmas (sepuluh gol, empat assist) dalam 24 pertandingan LaLiga.

"Ketika saya meninggalkan FC Porto, saya tidak berada dalam persiapan yang optimal, terutama untuk pindah ke Premier League," ujar pemain berusia 24 tahun itu, mengenang dengan perasaan campur aduk langkah awalnya ke Inggris.

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Bagaimana performa Fabio Silva bersama BVB musim ini?

Pada musim panas 2025, transfer ke BVB akhirnya terwujud, dengan klub tersebut membayar biaya transfer sebesar 22,5 juta euro kepada Wolverhampton.

Di Dortmund, Silva tampaknya kini sudah mulai menemukan tempatnya setelah tahun debut yang naik turun. Dalam kompetisi yang sedang berjalan, pemain Portugal itu sudah menyumbang empat gol dan satu assist dalam enam laga kompetitif untuk Die Borussen. Kontraknya di BVB masih berlaku hingga 2030.