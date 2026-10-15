"Saya menerima segala sesuatu sebagaimana datangnya. Jika saya harus pergi pada Januari, saya akan pergi. Jika saya harus bertahan, saya akan bertahan. Saya akan melakukan apa yang Tuhan tanamkan di hati saya," ujar Endrick, yang tidak menutup kemungkinan meninggalkan Madrid pada bursa transfer musim dingin mendatang seusai kemenangan 4:3 di markas Roma dalam Liga Champions pada Rabu saat berbicara kepada Movistar+.

Tak puas karena minimnya waktu bermain, pemain asal Brasil itu memilih dipinjamkan ke Olympique Lyon pada Januari. Ia tampil gemilang bersama klub Prancis tersebut pada paruh pertama 2026. Delapan gol dan delapan assist dalam 21 penampilan untuk Lyon membuat kepercayaan dirinya melonjak. Berbekal kepercayaan diri itu, Endrick mengincar terobosan besar di Real, tetapi hingga kini hal tersebut belum terlihat.

Pemain berusia 20 tahun itu, yang sempat menepi pada awal musim karena cedera otot, baru mencatatkan penampilan keduanya musim ini di Roma. Sebelumnya, pelatih Jose Mourinho nyaris selalu mengabaikannya. Ia hanya mendapat kesempatan bermain selama empat menit dalam kemenangan 3:2 di Elche pada pertengahan September.

Endrick Tinggalkan Real Madrid pada Januari? Muncul Spekulasi Soal Ketertarikan AC Milan

Karena itu, tidak mengherankan jika spekulasi mengenai kepindahan kembali mencuat belakangan ini. Menurut laporan terbaru, AC Milan saat ini disebut paling berpeluang merekrut Endrick pada Januari dan menjadi tujuan yang diinginkan sang penyerang. Aston Villa dan Roma juga kabarnya menunjukkan ketertarikan.

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Masih harus dilihat apakah penampilan apik Endrick sebagai pemain pengganti di Olimpico akan mengubah situasinya di bawah Mourinho. Pemain tim nasional Brasil itu masuk menggantikan Vinicius Junior yang tengah kehilangan performa terbaiknya setelah hampir satu jam pertandingan berjalan, saat Real tertinggal 1:3. Pada menit ke-83, ia memberikan assist untuk gol Carlos Espi yang memperkecil ketertinggalan. Tak lama kemudian, Endrick sendiri mencetak gol penyama kedudukan lewat sundulan, sebelum Antonio Rüdiger memastikan kemenangan tandang bagi tim asal Madrid itu menjelang akhir laga.

"Ketika pelatih memanggil saya, saya benar-benar terkejut karena itu lebih awal dari biasanya," ungkap Endrick seusai pertandingan. Ia mengaku tidak menyangka akan bermain selama itu. "Saya sudah lama tidak bermain dan sangat termotivasi. Saya menunjukkannya di lapangan dan bermain bagus."

Mungkinkah Real Madrid Melepas Endrick Secara Permanen?

Kontrak Endrick di Madrid masih berlaku hingga 2030. Di tengah laporan mengenai dugaan ketertarikan Milan, baru-baru ini disebutkan bahwa selain peminjaman kembali, kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian juga mungkin terjadi. Dalam skenario terakhir, Real akan memastikan adanya opsi untuk membelinya kembali.

Klub Spanyol itu mendatangkan Endrick, yang saat itu berusia 18 tahun, ke Eropa dari klub papan atas Brasil, Palmeiras, pada 2024 dengan biaya transfer 47,5 juta euro. Sejak itu, sang penyerang belum pernah berhasil merebut tempat sebagai pemain inti. Dalam 42 penampilan sejauh ini bersama Real, Endrick mencetak delapan gol.