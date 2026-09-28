"Jika dia kembali ke tim nasional Belanda, maka Veerman tidak akan bermain lagi"

Marciano Vink terkesan dengan Joey Veerman yang kembali ke Timnas Belanda. Namun, Kenneth Perez memperkirakan gelandang itu akan duduk di bangku cadangan saat Frenkie de Jong melakukan comeback sebagai pemain internasional.

"Veerman sangat penting dalam sistem ini," analisis Vink pada Senin di Voetbalpraat. "Ada begitu banyak pesan dalam umpan-umpannya. Saya suka itu. Saya pikir Timnas Belanda diuntungkan dengan itu."

Menurut Vink, sangat membantu bagi Veerman bahwa Xavi adalah pelatih dengan niat menyerang. "Memang ada sesuatu yang terjadi. Saya penggemar Veerman. Saya lebih suka melihat ini daripada oper-operan itu," ujar sang analis yang senang dengan kedatangan pelatih asal Spanyol tersebut.

Perez jauh lebih kritis ketika Veerman dibahas. "Semuanya tergantung pada apa yang dianggap penting oleh pelatih tim nasional. Dia adalah pemain yang sangat spesifik," kata Perez, yang langsung memiliki pesan tak menyenangkan untuk pemain Borussia Dortmund itu.

"Kalau Frenkie kembali, maka Veerman tidak akan bermain lagi. Frenkie adalah jantung tim. Dia jauh lebih dari itu, dia menentukan ritme, seperti Joshua Kimmich di Jerman. Bukan tanpa alasan Anda bermain tahun demi tahun di Barcelona."

Vink menilai De Jong sebagai pemain yang 'seribu kali' lebih baik daripada Veerman, tetapi tetap lebih memilih pemain asal Volendam itu. "Barcelona juga mendatangkan Rodri, karena mereka juga menginginkan umpan-umpan seperti itu lebih sering. Saya pikir Timnas Belanda sekarang diuntungkan oleh seseorang yang bisa melepaskan operan sejauh tiga puluh meter dan bola di belakang lini. Frenkie melakukannya pada satu dari lima puluh bola, Veerman satu dari lima."

Perez setidaknya menolak untuk mencoret De Jong yang sedang menjalani pemulihan dari skuad Timnas Belanda mulai sekarang. "Kita harus melihat bagaimana dia kembali dari cederanya. Saya tidak mencoretnya."