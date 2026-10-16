Jaksa penuntut KNVB menuntut skorsing 30 bulan bagi Jhon van Beukering, sebagaimana terungkap dalam sidang disiplin pada Kamis malam. Van Beukering dituduh melakukan penganiayaan berat.

Jhon van Beukering dituduh melakukan penganiayaan berat saat jeda pertandingan papan atas sepakbola amatir antara IJsselmeervogels dan GVVV. Mantan pesepakbola yang pernah membela Feyenoord dan NEC itu diduga memukul wajah pemain IJsselmeervogels, Quiermo Dumay.

Beberapa pekan lalu, situasi di Sportpark De Westmaat lepas kendali. Saat skor 0-2, kedua tim menuju ruang ganti, tetapi insiden terjadi di sana. Menurut RTV Utrecht, Dumay mendapat pukulan di wajah saat memasuki lorong pemain.

Akibatnya, ia mengalami luka cukup parah. Foto-foto memperlihatkan wajah Dumay berlumuran darah dan beberapa giginya tanggal. Kini terungkap bahwa Van Beukering diduga sebagai pelakunya. Di GVVV, ia merupakan asisten pelatih bagi saudaranya, Dennis van Beukering.

GVVV kemudian merespons melalui pernyataan resmi dan memutuskan untuk langsung memecat Van Beukering. "Segera setelah pertandingan berakhir, pengurus mengambil tindakan dan memulai penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut serta peran pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, pengurus memutuskan bahwa pelatih kepala kami, Dennis van Beukering, dan asisten pelatih Jhon van Beukering, terhitung sejak saat ini tidak lagi bekerja untuk G.V.V.V."

"Selain itu, pengurus menyimpulkan bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk melanjutkan kerja sama dengan mereka," demikian pernyataan yang menegaskan bahwa kedua pelatih harus meninggalkan klub amatir tersebut.

SC Veluwezoom di Velp, klub tempat Jhon sendiri menjadi pelatih kepala, juga memutuskan untuk memecatnya setelah insiden tersebut. Jika tuntutan jaksa dikabulkan, Van Beukering tidak akan lagi berada di pinggir lapangan selama dua setengah tahun ke depan. Putusan diperkirakan segera keluar.