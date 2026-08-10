Jesus setuju hengkang ke Liga Italia

Penyerang Arsenal asal Brasil, Gabriel Jesus, menyetujui gagasan untuk pindah ke Liga Italia.

Situs Football Italia, mengutip sejumlah laporan, menyebutkan bahwa Jesus tidak keberatan bermain untuk Napoli musim panas ini, mengingat kontraknya dengan Arsenal berakhir pada musim panas 2027.

Surat kabar "La Gazzetta dello Sport" menjelaskan bahwa Napoli menunggu penjualan Romelu Lukaku, serta salah satu dari dua pemain, Luca atau Lang, sebelum mengajukan penawaran resmi kepada Arsenal untuk membeli Jesus.

Proses perekrutan Gabriel Jesus terkait langsung dengan nasib Romelu Lukaku, yang telah mencapai kesepakatan dengan Fenerbahce.

Masih terdapat jurang yang besar dalam penilaian finansial pemain Belgia itu, tetapi Napoli tampaknya siap untuk menurunkan angka 12 juta euro yang awalnya mereka minta, dengan syarat penawaran berada di kisaran 7 hingga 8 juta, termasuk bonus.

Yang menarik, klub Turki tersebut disebut-sebut juga termasuk pihak yang berminat merekrut Gabriel Jesus, sehingga penjualan Lukaku ke Fenerbahce akan memberikan keuntungan ganda bagi Napoli.

Adapun Jesus sendiri sangat antusias dengan gagasan pindah ke Italia, dan ia telah menempatkan Liga Italia di puncak daftar keinginannya.

Kontak awal dengan Napoli berlangsung pada awal Juni lalu, yang berupa penjajakan awal sekaligus cara untuk memberi tahu sang pemain bahwa Napoli akan menjadikannya target utama begitu proses penjualan yang diperlukan rampung.