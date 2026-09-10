Penyerang Barcelona asal Brasil, Gabriel Jesus, beradaptasi dengan cepat pada atmosfer klub Catalan itu, dan mencetak gol pada penampilan keduanya melawan Feyenoord kemarin, Rabu, di Stadion Camp Nou, pada ajang Liga Champions Eropa.

Jesus tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua dan mencetak sebuah gol, sehingga turut menyumbang kemenangan telak Blaugrana (5-1) atas Feyenoord.

Jesus mengatakan dalam pernyataannya seusai pertandingan: "Ini adalah perasaan yang sama yang saya alami ketika mencetak gol profesional pertama saya, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Gol pertama saya di Stadion Camp Nou yang dipadati penonton, dan itu adalah mimpi yang selama ini menghantui saya, dan telah terwujud di pertandingan kedua saya di lapangan ini."

Gabriel Jesus menyamai jumlah gol Rivaldo, legenda Brasil lainnya milik Barcelona, sehingga menjadi pencetak gol terbaik kelima asal Brasil dalam sejarah Liga Champions Eropa.

Mengenai hal ini, Jesus mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Rivaldo adalah pemain yang luar biasa, idola klub ini, dan sosok yang selalu saya kagumi di lapangan."

Ia melanjutkan: "Merupakan kehormatan bagi saya untuk berbagi daftar ini dengan nama-nama besar dalam sejarah kami, dengan sekian banyak jenius dan bintang yang hanya bisa dilahirkan oleh Brasil, masing-masing pada eranya dan periode bermainnya di Liga Champions Eropa."

Jesus juga berbicara tentang pengalamannya di Liga Champions Eropa; sebab turnamen ini menjadi momok dalam perjalanan karier pemain Brasil tersebut, karena ia telah mencapai partai final dua kali tetapi kalah di keduanya, yang terakhir tahun lalu bersama Arsenal melawan Paris Saint-Germain, sementara yang pertama bersama Manchester City pada tahun 2021 dan kalah dari Chelsea.

Meski begitu, Gabriel Jesus memiliki harapan besar untuk menebusnya, di mana ia berkata: "Saya benar-benar menikmati bermain di turnamen ini. Saya sudah sangat dekat dengan gelar juara tahun lalu, dan saya berharap musim ini akan berbeda."

Perlu dicatat bahwa Jesus bergabung dengan Barcelona pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas lalu, datang dari Arsenal.

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