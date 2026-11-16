Jesus: Saya Sudah Menepati Janji kepada Ronaldo, Pertanyaan tentang Dia Mustahil Dihindari

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Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, mengungkapkan bahwa Cristiano Ronaldo memintanya untuk melatih Al Nassr, seraya menegaskan bahwa ia sempat mengatakan kepada sang pemain bahwa dirinya datang untuk membantunya meraih gelar juara.

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Menurut surat kabar Portugal Record, Jesus menjawab pertanyaan seorang jurnalis asing tentang seberapa berat kehilangan Gareth Bale bagi Wales dan kehilangan Cristiano Ronaldo bagi Portugal: "Topiknya selalu sama (sambil tertawa), tetapi kami tidak bisa menghindarinya."

Jesus menambahkan: "Cristiano adalah legenda sepak bola Portugal, dan timnas Portugal tidak akan pernah melupakannya. Sebagai temannya, saya pernah bekerja bersamanya selama satu tahun."

Jesus melanjutkan: "Dia meminta saya pergi ke Al Nassr, lalu saya katakan kepadanya bahwa saya akan datang dan membantunya menjadi juara, dan saya tidak salah."

Jesus menutup pernyataannya: "Ini kenyataan yang kita semua ketahui dan kami sudah siap menghadapinya. Kami akan berusaha bangkit dari kekalahan, tetapi kami tidak membutuhkan dua pertandingan ini untuk lolos."

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Dari Persahabatan Menjadi Perseteruan

Hubungan Ronaldo dan Jesus tidak tampak mengarah pada benturan ketika keduanya kembali bersatu di timnas Portugal, setelah sebelumnya bekerja sama di Al Nassr dalam periode yang diwarnai kesuksesan bersama dan saling pengertian yang jelas di antara keduanya.

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Namun, keharmonisan itu tidak bertahan lama di tengah perbedaan pandangan mengenai peran kapten timnas di lapangan, hingga hubungan keduanya berubah menjadi salah satu krisis paling menonjol dalam sepak bola Portugal belakangan ini.

Tanda-tanda perselisihan mulai muncul dalam laga Portugal kontra Norwegia di UEFA Nations League, ketika Jesus memutuskan untuk tetap menempatkan Ronaldo di bangku cadangan, meski sang pemain menanti kesempatan tampil dalam pertandingan tersebut.

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Krisis semakin memanas setelah sang kapten melakukan pemanasan pada babak kedua, tetapi tidak mendapat kesempatan masuk ke lapangan, sementara Gonçalo Ramos berhasil mencetak gol yang memberi Portugal kemenangan.

Sikap Ronaldo seusai pertandingan memunculkan lebih banyak pertanyaan. Ia meninggalkan lapangan tanpa menyapa para suporter, lalu absen dari latihan, sebelum akhirnya meninggalkan pemusatan latihan timnas dengan marah.

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Perkembangan ini terjadi setelah Jesus menyatakan bahwa keputusan soal siapa yang dimainkan bergantung pada pertimbangan teknisnya, dan bahwa ia tidak mengetahui seberapa besar kekecewaan sang pemain karena tidak diturunkan.

Di sisi lain, Ronaldo akhirnya buka suara melalui pernyataan panjang, yang menuduh sang pelatih asal Portugal itu melanggar kesepakatan sebelumnya di antara mereka terkait keikutsertaannya dalam dua pertandingan tersebut.

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Ia menjelaskan bahwa Jesus telah berjanji memainkannya selama 30 menit melawan Norwegia, sebelum kemudian menarik kembali janji itu. Ia juga menyebut bahwa sang pelatih tidak menepati apa yang telah mereka sepakati dalam pertemuan berikutnya untuk menjelaskan duduk perkara insiden tersebut di hadapan media.

Kapten Portugal itu menilai kejadian tersebut sebagai kali kedua ia mengalami apa yang ia sebut sebagai pelanggaran kepercayaan, yang mendorongnya meninggalkan pemusatan latihan tanpa menunggu janji-janji lainnya. Meski meminta maaf kepada para suporter dan rekan setimnya atas sikapnya, ia menegaskan kesiapannya untuk kembali ke timnas setelah menjalani sanksi apa pun yang diputuskan oleh pihak berwenang.

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Federasi Sepak Bola Portugal berupaya meredam situasi melalui campur tangan presidennya, Pedro Proença, yang ikut dalam pertemuan dengan kedua belah pihak untuk menjembatani perbedaan pandangan dan mengakhiri perselisihan. Meski Jesus menegaskan bahwa pintu akan tetap terbuka bagi Ronaldo, federasi menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 30 hari dan denda kepada sang pemain, sehingga keraguan soal kemungkinan kembalinya dalam waktu dekat pun semakin besar.

Namun, krisis tersebut akhirnya berakhir dengan pengumuman Ronaldo pensiun dari sepak bola internasional pada 5 November 2026, mengakhiri perjalanan panjangnya bersama timnas negaranya.