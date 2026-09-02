Gabriel Jesus, pemain baru Barcelona, tampil untuk pertama kalinya di kompleks olahraga Ciutat Esportiva Joan Gamper pada hari Rabu ini, setelah pengumuman resmi kedatangannya dari Arsenal pada hari Selasa kemarin.

Penyerang asal Brasil itu menandatangani kontrak transfernya ke Barcelona selama 3 musim, hingga 30 Juni 2029.

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Sejumlah laporan Spanyol mengungkapkan bahwa Barcelona membayar sebesar 10 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai variabel untuk merekrut Gabriel Jesus.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Gabriel Jesus tampil untuk pertama kalinya di Joan Gamper pagi ini, dan penyerang asal Brasil tersebut berlatih sendirian.

Jesus diperkirakan akan bergabung dengan skuad tim pada pekan keempat Liga Spanyol, ketika mereka bertandang ke markas Valencia di Stadion Mestalla, pada hari Minggu mendatang.

Keputusan mengenai penampilan perdana Gabriel bersama Barcelona tetap berada di tangan Hansi Flick, yang akan menentukan sikapnya berdasarkan kesiapan pemain dan seberapa besar kebutuhan teknis untuk menurunkannya.

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