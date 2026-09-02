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Jesus muncul untuk pertama kalinya di Trofi Joan Gamper: Akankah ia tampil menghadapi Valencia?

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
G. Jesus
H. Flick
Spanyol
Brasil
Jerman

Barcelona resmi mengontraknya kemarin

Gabriel Jesus, pemain baru Barcelona, tampil untuk pertama kalinya di kompleks olahraga Ciutat Esportiva Joan Gamper pada hari Rabu ini, setelah pengumuman resmi kedatangannya dari Arsenal pada hari Selasa kemarin.

Penyerang asal Brasil itu menandatangani kontrak transfernya ke Barcelona selama 3 musim, hingga 30 Juni 2029.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Sejumlah laporan Spanyol mengungkapkan bahwa Barcelona membayar sebesar 10 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai variabel untuk merekrut Gabriel Jesus.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Gabriel Jesus tampil untuk pertama kalinya di Joan Gamper pagi ini, dan penyerang asal Brasil tersebut berlatih sendirian. 

Jesus diperkirakan akan bergabung dengan skuad tim pada pekan keempat Liga Spanyol, ketika mereka bertandang ke markas Valencia di Stadion Mestalla, pada hari Minggu mendatang.

Keputusan mengenai penampilan perdana Gabriel bersama Barcelona tetap berada di tangan Hansi Flick, yang akan menentukan sikapnya berdasarkan kesiapan pemain dan seberapa besar kebutuhan teknis untuk menurunkannya.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"


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