Kejutan besar terjadi sebelum laga Norwegia melawan Portugal, malam ini, di Stadion Ullevaal di Oslo, setelah Jorge Jesus memutuskan untuk menempatkan Cristiano Ronaldo di bangku cadangan pada awal pertandingan.

Berdasarkan hal itu, awal laga yang dinanti-nantikan ini tidak akan menyaksikan duel yang ditunggu antara Cristiano Ronaldo dan Erling Haaland.

Jesus mengatakan sebelum laga dimulai menurut surat kabar "Mundo Deportivo": "Hari ini adalah hari ketiga. Ronaldo bermain hampir 70 menit dalam laga melawan Wales, dan saya merasa dia tidak bisa tampil sebagai starter dalam dua pertandingan beruntun hari ini."

Ia melanjutkan: "Kami menginginkan Ronaldo di keempat pertandingan ini, meski hanya untuk beberapa menit saja, tetapi kami menginginkannya berada di lapangan."

Cristiano Ronaldo, yang berusia 41 tahun, tampil sebagai starter dalam laga Kamis ketika Portugal mengalahkan Wales dengan skor 1-0. Timnas Portugal, sang juara bertahan, akan bertandang ke Denmark pada Kamis mendatang, dan akan menjamu Norwegia pada 4 Oktober.

Cristiano Ronaldo tidak pernah tampil sebagai pemain pengganti bersama timnas Portugal selama dua tahun, tepatnya sejak 8 September 2024, dalam laga UEFA Nations League melawan Skotlandia (2-1), di mana Roberto Martinez memainkannya pada babak kedua, dan ia menentukan kemenangan lewat golnya pada menit ke-88.

Sebagai pengganti Cristiano Ronaldo, Jesus hari ini di Oslo memulai laga dengan Goncalo Ramos sebagai ujung tombak dalam lini serang yang juga menampilkan Joao Felix, yang mencetak gol ke gawang Wales, dan Joao Neves.

Di sisi lain, pelatih Norwegia Stale Solbakken memasukkan Haaland dalam susunan pemain intinya, yang mencetak dua gol dalam kemenangan 3-2 timnya atas Denmark pada Kamis.