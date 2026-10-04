Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, membuka pintu bagi kembalinya Cristiano Ronaldo ke skuad timnas, seraya menegaskan bahwa sang kapten tim adalah pemilik keputusan terkait masa depan internasionalnya, menyusul kepergiannya dari pemusatan latihan Portugal di Kopenhagen selama jeda internasional saat ini.

Jesus mengatakan, usai kemenangan atas Norwegia (2-1) dan lolos ke perempat final UEFA Nations League, bahwa kepergian Ronaldo dari pemusatan latihan bukanlah sebuah krisis, sambil menggambarkan apa yang terjadi sebagai "kesalahpahaman" yang bisa diselesaikan dengan mudah, serta menegaskan bahwa semua kemungkinan tetap terbuka terkait kembalinya kapten Portugal itu.

Ia menambahkan dalam pernyataan kepada stasiun "RTP": "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagi saya semuanya mungkin. Keputusan ada di tangan Cris untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika ia bermain dan ingin bergabung dengan timnas pada pemanggilan mendatang, mengapa tidak? Tidak ada rasa tidak senang, itu hanya sebuah kesalahpahaman, dan menurut pendapat saya mudah untuk diselesaikan."

Ia melanjutkan: "Kapan saya akan menyelesaikan masalah ini? Saya tidak tahu. Pertandingan sudah selesai, dan baru setelah itu kita akan tahu bagaimana segala sesuatunya akan berjalan," dalam pesan yang jelas bahwa pintu timnas belum tertutup bagi Ronaldo, meski ia meninggalkan pemusatan latihan sebelum laga melawan Norwegia.

Dari sisi teknis, Jesus memuji awal yang sempurna bersama timnas Portugal, setelah meraih 4 kemenangan dalam 4 pertandingan pertamanya, seraya menegaskan bahwa yang terpenting menghadapi Norwegia adalah meraih kemenangan dan memastikan lolos, meski ia mengakui bahwa laga itu tidak sesulit pertandingan melawan Denmark.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan: "4 pertandingan, 4 kemenangan. Ini adalah perjalanan yang mungkin tidak saya duga ketika memulai, terlepas dari seberapa besar keyakinan saya pada tim ini," seraya menekankan kekuatan timnas Portugal dan kemampuannya mencapai tujuan-tujuannya, sebelum menanti dua pertandingan terakhir dan menentukan daftar pemanggilan berikutnya.