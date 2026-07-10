Jesús mengakhiri perdebatan seputar Ronaldo... dan mengungkap kebenaran di balik perselisihannya dengan Bernardo Silva

Georgi Jesus berbicara untuk pertama kalinya kepada media setelah secara resmi mengambil alih jabatan pelatih tim nasional Portugal menggantikan Roberto Martínez, menyusul tersingkirnya rekan-rekan bintang Cristiano Ronaldo dari Piala Dunia di babak 16 besar oleh Spanyol.

Jesus membuka konferensi pers perkenalannya yang digelar hari Jumat ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Federasi atas kesempatan yang diberikan untuk memimpin salah satu tim nasional terbaik di dunia, sekaligus mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa sebagai warga Portugal yang kini bertanggung jawab melatih tim nasional yang mewakili 11 juta warga negaranya.

Mengenai harapannya dan gaya permainan yang dinantikan semua orang, Jesus mengatakan, seperti dilansir surat kabar Portugal “Record”: “Semua orang ingin tahu bagaimana kami akan bermain. Kami datang hari ini untuk menang, dan dengan kualitas yang kami miliki, kami dapat yakin akan kemampuan kami untuk mengembangkan para pemain dan tim nasional.”

Ketika ditanya apakah tantangan ini adalah yang terbesar dalam kariernya dan bagaimana ia akan menangani proses seleksi pemain, Jesus menekankan bahwa satu-satunya perbedaan hanyalah faktor waktu, sambil berkata: “Ada kecenderungan untuk mengatakan bahwa pelatih tim nasional berbeda dengan pelatih klub, dan itu tidak benar. Satu-satunya perbedaan terletak pada metode yang digunakan karena waktu yang tersedia sangat terbatas. Sepak bola bukanlah ilmu pasti, tetapi tetaplah sebuah ilmu. Saya telah mempersiapkan diri dengan matang untuk tantangan ini, dan hal ini tidak akan berbeda dengan bekerja bersama klub-klub.”

Mengenai cara dia menghadapi tekanan besar yang terkait dengan keharusan meraih kemenangan terus-menerus, pelatih berpengalaman ini meredam dampak hal tersebut sambil mengungkapkan keyakinannya yang besar pada kemampuannya saat ini, dengan mengatakan: “Saya sudah terbiasa dengan tekanan dan saya menyukainya. Saya memiliki kondisi kerja yang baik, dan motto ini cocok untuk saya. Usia saya 71 tahun, tetapi saya merasa seperti berusia 50 tahun karena saya dalam kondisi sehat dan berlatih setiap hari. Ini akan menjadi tantangan yang sulit, tetapi saya yakin kita akan menang.”

Menanggapi pertanyaan yang paling dinantikan mengenai apakah ia telah berkomunikasi dengan Cristiano Ronaldo dan peran yang diharapkan dari sang bintang besar di fase barunya ini, Jesus menjawab dengan tegas: “Saya belum berbicara dengan Chris, tetapi dia tidak akan menjadi masalah sama sekali bagi tim nasional maupun bagi saya. Mengenai kontroversi yang muncul, setiap orang berhak memiliki pendapatnya sendiri. Saya akan berbicara dengan Chris dan setiap pemain secara pribadi. Chris adalah ikon Portugal dan saya merasa sangat terhormat pernah bekerja dengannya sebelumnya; bekerja dengannya sangat mudah. Dia hanya perlu memahami batas kemampuannya dan batas wewenang saya, tapi saya harus berbicara dengannya terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang ingin dia lakukan. Dia selalu mengatakan kepada saya bahwa dia ingin mengakhiri kariernya di Al-Nassr, dan sekarang tinggal kita lihat apa yang terbaik baginya.”

Adapun mengenai kebutuhan tim nasional Portugal untuk melakukan restrukturisasi dan perubahan menyeluruh dalam skuadnya setelah kegagalan-kegagalan terakhir, serta mengenai sifat para pemain yang tidak menerima kekalahan, Jesus menjawab dengan penolakan, sambil memaparkan angka dan statistik: “Mengenai Chris, dia bermain dalam 31 dari 50 pertandingan tahun lalu, dan saya menggantikannya 16 kali tanpa ada masalah sama sekali.”

Dia menambahkan: “Adapun pertanyaan tersebut, saya tidak akan kehilangan satu pun pemain kecuali jika mereka mengalami cedera. Saya memiliki keuntungan besar di sini karena 12 pemain dari yang dipanggil untuk Piala Dunia sudah pernah bekerja sama dengan saya. Jika Anda bertanya di sini tentang susunan pemain terbaik untuk tim nasional, saya akan mendapat 10 jawaban berbeda karena kualitas yang tersedia sangat melimpah. Portugal memiliki kualitas yang sangat tinggi di sektor muda, dan saya akan terus memantau hal itu serta lebih terlibat di dalamnya. Namun yang terpenting adalah saat ini, dan jika Anda bertanya apakah kami perlu melakukan restrukturisasi, jawabannya adalah tidak. Hanya ada enam pemain yang berusia di atas tiga puluh tahun, dan dua di antaranya adalah penjaga gawang. Usia rata-rata adalah 28 tahun; ini adalah tim yang muda, dan tidak akan ada masalah dari sisi itu.”

Ketika ditanya tentang cara menangani para bintang dan pemain yang sombong di ruang ganti, serta apakah ia mampu menempatkan pemain-pemain terbaik Eropa di bangku cadangan, Jesus menjawab dengan tegas: “Saya tidak ragu sedikit pun soal itu. Ego ada di setiap tim. Dan saya katakan kepada kalian, bekerja dengan mereka yang menganggap diri mereka pemain hebat jauh lebih sulit daripada bekerja dengan pemain yang benar-benar bagus. Kami di sini untuk memenangkan gelar, dan semua orang harus membayar harganya untuk itu.”

Kemudian, saat membahas masa lalu dan topik ban kapten serta adanya perselisihan lama dengan bintang Bernardo Silva, sang pelatih menjelaskan kenyataannya dengan mengatakan: “Mengenai para pemimpin, ada 5 pemain: Chris, Bernardo, Bruno, Ruben, dan Diogo, dan saya tidak tahu urutannya saat ini. Saya biasanya tidak berpikir bahwa senioritas memengaruhi kepemimpinan, karena seorang kapten jauh lebih dari sekadar itu. Adapun Bernardo, pada tahun 2013 dia hanyalah seorang pemuda yang baru memulai kariernya, dan dia memiliki kepercayaan diri yang besar serta ingin menjadi pemain besar. Apa yang dikatakan saat itu jauh lebih besar daripada yang sebenarnya terjadi dalam sesi latihan; ada kabar bahwa saya ingin menempatkannya sebagai bek kiri, dan sebenarnya Djuricic mengalami cedera sehingga saya akan menempatkannya di posisi itu, yang kemudian juga dilakukan Pep Guardiola padanya, jadi tidak ada masalah sama sekali.”

Di akhir konferensi pers, menanggapi pertanyaan mengenai penilaiannya terhadap penampilan Portugal di Piala Dunia, serta apakah penonton akan melihat talenta muda seperti Mora atau Kenda dalam empat tahun ke depan, Jesus memuji bakat-bakat Portugal sambil mengungkapkan nasihat unik yang ia sampaikan kepada bintang Brasil, Neymar: “Portugal memiliki kualitas yang sangat tinggi dalam mengembangkan pemain baru; ini adalah Brasil-nya Eropa. Cukup tendang sebuah batu, dan akan muncul seorang pemain. Rata-rata usia tim nasional kami adalah 28 tahun, dan itu bukan halangan; yang terpenting adalah bakat; dan jika ada pemain berusia 17 atau 18 tahun yang memiliki kualitas untuk bergabung, dia pasti akan bergabung.”

Dia menambahkan: “Di antara 12 pemain yang ada di sini dan yang pernah saya latih sebelumnya, saya lah yang pertama kali memperkenalkan mereka ke lapangan, seperti Rafael Leão, Bernardo, dan Cancelo. Ya, Bernardo bermain bersama saya saat usianya 17 tahun di Piala Portugal. Usia tidak menjadi masalah, lihat saja Chris; bersamaku, dia berlari sejauh 8 kilometer dalam satu pertandingan dengan kecepatan melebihi 25 km/jam, dan dia diturunkan saat aku menilai dia dibutuhkan, bahkan terkadang aku tidak memasukkannya ke bangku cadangan sekalipun. Adapun pertanyaan pertama mengenai penilaian performa atau penggunaan Cristiano, kondisi pertandinganlah yang menentukan; apakah dia harus bermain atau tidak, saya memang pernah melatih dua dari tiga pemain terbaik di dunia, tetapi saya tidak akan melatih yang ketiga, dan saya pernah berkata kepada Neymar sebelumnya: “Pensiunlah.”