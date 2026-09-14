Penyerang Brasil, Gabriel Jesus, tengah berada dalam fase adaptasi yang sangat bertahap bersama Barcelona, akibat waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan tim barunya, serta karena penampilan gemilang yang ditunjukkan para pemain lini serang klub Katalan tersebut, terutama Raphinha dan Lamine Yamal.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", mantan pemain Leeds ini merupakan sosok utama yang tak tergantikan bagi sang pelatih Hansi Flick di lini serang, karena ia menjadi andalan pelatih untuk bermain di posisi penyerang palsu di tengah absennya Robert Lewandowski dan Ferran Torres selama periode transfer lalu.

Kontribusi pemain internasional Brasil itu terbilang historis, di mana ia mencetak 8 gol dan menyumbang 3 assist dalam 6 pertandingan, dengan rincian 5 pertandingan di Liga Spanyol dan satu pertandingan di Liga Champions Eropa.

Penampilan gemilang Raphinha, ditambah produktivitas serangan dari Lamine Yamal, Fermin, dan Ademi, menjadi penyebab Gabriel Jesus belum mendapatkan menit bermain yang banyak hingga saat ini.

Pemain Brasil itu berkata dalam sebuah wawancara dengan program "Tot Costa" yang disiarkan oleh saluran Spanyol "TV3": "Raphinha mencetak gol, ia bermain di semua pertandingan dan ia layak mendapatkannya. Saya akan berusaha bersaing dan menunggu kesempatan saya untuk bermain lebih banyak dan mendapatkan lebih banyak menit."

Jesus hanya tampil dalam dua pertandingan, di mana ia bermain 7 menit menghadapi Feyenoord dan dua menit menghadapi Valencia, namun ia sudah membuka catatan golnya dengan mencetak gol di Liga Champions Eropa, ketika mantan pemain Arsenal itu mencetak gol kelima.

Pemain Brasil yang terikat kontrak dengan Barcelona hingga Juni 2029 itu menambahkan penuh ambisi: "Saya ingin mencetak gol dan membantu, tetapi saya tidak ingin melakukannya ketika tim sudah unggul dua, tiga, atau empat gol, melainkan saya ingin mencetak gol-gol krusial bersama Barca."



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