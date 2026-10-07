Jesus menanggapi pernyataan Ronaldo

Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, menanggapi pernyataan Cristiano Ronaldo yang dirilis kemarin untuk mengungkap apa yang terjadi antara dirinya dan sang pelatih selama pemusatan latihan di Denmark, di mana terjadi perselisihan di antara keduanya yang berujung pada keluarnya bintang Al Nassr itu dari pemusatan latihan.

Dalam pernyataannya, Ronaldo menuding pelatih Jesus mengingkari janji-janjinya terkait kesepakatan tentang rencana keikutsertaannya dalam laga-laga UEFA Nations League.

Menurut surat kabar Record asal Portugal, "Jesus mengomentari pagi ini pernyataan yang dirilis Cristiano Ronaldo kemarin".

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Saya sudah membaca pernyataan itu. Dan sekarang, seperti yang saya lakukan setiap hari, saya akan menuju ke federasi untuk bekerja, dan untuk memikirkan tim serta timnas Portugal. Saya tidak punya sesuatu untuk dikatakan lebih dari itu", demikian ia menyatakan secara ringkas kepada para jurnalis yang menunggunya di luar rumahnya.

Dalam pernyataannya yang panjang, Ronaldo meminta maaf kepada rakyat Portugal dan menegaskan bahwa dirinya layak dihukum oleh Federasi Sepak Bola Portugal, serta mengungkap sejumlah detail yang mendahului perselisihan tersebut, khususnya penyusunan sebuah dokumen singkat yang "diserahkan kepada pelatih atas permintaannya". Dokumen ini memuat 8 poin yang seharusnya disebutkan Jesus dalam konferensi pers menjelang laga melawan Denmark, tetapi menurut Ronaldo, "tidak ada satu pun dari apa yang telah dibahas yang dilaksanakan di hadapan media".

Jesus kemarin telah menegaskan bahwa ia belum membaca pernyataan itu, karena saat pernyataan tersebut dirilis ia sedang menyaksikan laga timnas Portugal U-21, sambil menegaskan pada saat yang sama bahwa ia telah mengetahui perilisannya.

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